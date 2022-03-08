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【指定醫院】料增加更多指定醫院收新冠病人　醫管局：要全力減少死亡及重症

社會 16:57 2022/03/08

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消息指伊利沙伯醫院將轉作定點醫院，集中接收新冠病人。(資料圖片)

本港第五波疫情至今已逾48萬宗確診感染個案，公營醫療系統幾近崩潰，不乏感染患者滯留公院急症病房多時，仍未獲安排轉送病房。據了解，繼天水圍醫院及北大嶼山醫院作為定點醫院，伊利沙伯醫院亦將轉作定點醫院，集中接收新冠病人，至於實施日期仍於商討當中。

消息指，伊利沙伯醫院將會轉作指定醫院，集中接收九龍中醫院聯網內的新冠病人，料屆時可接收現時伊院及廣華醫院急症病房累積的新冠病人，約涉500人。

伊利沙伯醫院於轉作定點醫院期間，伊院將安排非新冠病人出院，或轉到其他公私院、院舍等；至於其他穩定未可出院的新冠病人，亦擬轉到其他公院或中大醫院接受治理；同時亦將救護車轉到其他醫管局醫院。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（8日）表示，現時已有逾8,000名病人在醫院留醫，她指目前抗疫重點是全力減少死亡、減少重症，醫管局陸續將不同醫院全層或者全間改裝，重點接收新冠病人，惟在轉移病人及服務上仍要探討，有進一步資料會盡快通知。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

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記者：陳正怡、李榮忠

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