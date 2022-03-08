【第五波疫情】消息指伊利沙伯醫院將轉為定點醫院　集中接收新冠病人

▲ 消息指伊利沙伯醫院將轉作定點醫院，集中接收新冠病人。(資料圖片)

本港第五波疫情至今已逾48萬宗確診感染個案，公營醫療系統幾近崩潰，不乏感染患者滯留公院急症病房多時，仍未獲安排轉送病房。據了解，繼天水圍醫院及北大嶼山醫院作為定點醫院，伊利沙伯醫院亦將轉作定點醫院，集中接收新冠病人，至於實施日期仍於商討當中。

消息指，伊利沙伯醫院將會轉作指定醫院，集中接收九龍中醫院聯網內的新冠病人，料屆時可接收現時伊院及廣華醫院急症病房累積的新冠病人，約涉500人。

伊利沙伯醫院於轉作定點醫院期間，伊院將安排非新冠病人出院，或轉到其他公私院、院舍等；至於其他穩定未可出院的新冠病人，亦擬轉到其他公院或中大醫院接受治理；同時亦將救護車轉到其他醫管局醫院。

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記者：陳正怡

