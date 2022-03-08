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【消費券1萬】5.7萬八達通用戶需重新登記　數十名市民今早到旺角臨時服務中心登記

社會 15:11 2022/03/08

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市民更改消費券登記資料手續情況。（ 梁偉榮攝）

政府預告4月派發首輪消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（8日）早上在電台節目指，少數市民的帳戶失效，要在本月25日前重新登記，其中八達通有5.7萬張卡已退回，有關市民可透過熱線索取登記表格。領取消費券常見問題請看【下一頁】。

    點擊圖片放大
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王學玲指，昨日熱線啟動後，首4小時已處理1,200個來電，亦處理了200多個查詢上期消費券參考編號的來電。她又指，如市民需要職員協助，可先致電熱線185000預約，再到臨時服務中心處理。

3間臨時服務中心包括：

  • 旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室
  • 天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室
  • 灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

至於「樂悠咭」持有人，則可致電八達通熱線2969 5500辦理相關手續。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒指，5.7萬名要重新登記的用戶中，有約1.7萬名為樂悠咭用戶。另外，已申請樂悠咭的長者當中，大部分仍持有去年的八達通，估計有關部門可在兩周內為用戶更新資料。

數十名市民今早九時就到位於始創中心的臨時服務中心，辦理登記手續，不少人是遺失八達通或轉用「樂悠咭」的長者，亦有部份市民擔心群聚，只取了登記表格便離去。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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