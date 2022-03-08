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【抗疫支援】富通保險捐9,000張數據卡予陳校長免費補習天地　支援基層學童網上學習

社會 15:14 2022/03/08

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富通保險捐9,000張數據卡予陳校長免費補習天地，支援基層學童網上學習。（富通保險提供）

新冠疫情嚴峻，政府呼籲市民減少外出，教育局宣布提前暑假，中小學及幼稚園因應疫情陸續於本月7日前開始放暑假。富通保險向基層學生送贈近9,000張數據卡，支援疫下網上學習。

富通保險表示，學童避免外出活動難免增加了在家網上學習的需要，然而上網費用卻為基層家庭帶來額外的財政負擔。有見及此，富通保險捐贈近9,000張數據卡予「陳校長免費補習天地」，紓緩基層家庭開支負擔、協助弱勢學童安心在家中持續學習，毋需擔心落後進度。

富通保險有限公司行政總裁鄭國成表示，為基層學童及時提供流動數據支援，讓他們可以享受平等學習機會、安心於疫情下在家中持續學習，以達致停課不停學的目的。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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