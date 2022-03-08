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【消費情報】一田寵物食品用品展 消費滿額可換現金優惠券

休閒消費 15:35 2022/03/08

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一田愛寵祭由即日至3月17日，在沙田新城市廣場店舉行。(圖片由店舖提供)

毛孩們健康成長，相信是每位主人最好的禮物。「一田愛寵祭」齊集多個寵物品牌，寵物健康食品、消毒用品齊備，讓主人們輕易為愛寵打造安樂窩。

愛寵元氣美食

毛孩要健康成長，先從均衡飲食、吸收不同營養開始。若愛寵體弱需要調養身體，或是患病、手術後、產後等情況，可一試台灣寵物保健品牌寵幸推出的毛孩專用滴雞精，每包滴雞精濃縮了半隻雞的精華，含有多種小分子蛋白質和膠原蛋白，可幫助貓狗寵物恢復元氣，增強免疫力。而Moistrue營養主食濕餐包系列則有紅蔘、奧米加3等不同配方，配合不同年齡貓、狗的營養需要。

至於澳洲生產的Auzzy小食系列一向得毛孩歡心，採用獨有專利低溫烘乾技術製作，吃得更健康。另有MY PET鮮製冷凍羊奶酪，以全天然紐西蘭乳酪製造，無添加人造色素及防腐劑，容易消化及幫助吸收，以便維持毛孩的腸道健康。

    點擊圖片放大
    +2

嚴選防疫用品 

除了滿足食的需要，為主子提供舒適的安樂窩，也是不可忽視的一環，尤其最近疫情嚴重，主人便需要為愛寵添置防疫和清潔類用品。先有Miiibo無線寵物飲水機，具備缺水提醒、鋅離子抑菌減少生物膜、磁供電省卻清洗麻煩等功能，方便好用。作為剷屎官的不妨挑選UC消臭抗菌滲透式貓砂，有助減輕寵物尿臭問題的煩惱。而來自毆盟的Amimology狗隻清潔用品，則提供狗用殺蝨洗毛液、狗用還原真色洗毛液等，主人可以針對需要去選擇。

由即日至3月20日，以EPS單日單一消費消費滿$600，即可以換領$40現金優惠券乙張，每卡每日最多限換購2張。

一田愛寵祭
日期︰即日至3月17日
地點︰沙田新城市廣場3期1樓展銷場

記者︰劉妙賢

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