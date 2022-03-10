【死亡個案】父親確診入院4日未有更換衣服 兒子哭訴缺乏照顧僅視像見後一面

▲ 年邁長者確診入院4日無人照顧，家屬哭訴僅視像見最後一面。

本港疫情難以受控，尤其長者及長期病患人士染疫死亡個案增。TVB節目《東張西望》日前播出一集，訪問了一名長者的兒子陳先生，他在節目中表示，爸爸因染疫入住明愛醫院，然而院內並沒有地方安置大批長者病患，自己的爸爸在不吃不喝狀態下數天，懷疑醫院延誤治療身為重症患者的爸爸，最後僅透過視像見到爸爸最後一面。

陳先生又指，當爸爸去世後，他發現爸爸衣著與入院時一樣，證明爸爸入院4日無人安排更換衣服，而直至病人去世，醫院亦無人聯絡家屬如何處理死者後事。

陳先生表示，知道公立醫院情況惡劣，認為明愛醫院情況已不能負荷，大可以停止接收新症，避免更多重症患者因而延誤治療。

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最後，他要求明愛醫院還死者家屬一個基本尊重，促院方盡快交代為何延誤治療身為重症患者的爸爸，以致其死亡的情況。

《東張西望》又訪問到另一位死者家屬李小姐，她表示，爸爸原住安老院舍，為長期病患並患中風，她指安老院舍安排混亂，爸爸在期間不斷與有染病人士處於同一空間，質疑是被傳染。

她爸爸染病後情況愈趨嚴重，安老院舍則表示需按規例，若非有生命危險時不會撥打999。最後李小姐爸爸入院3日仍未能被安排上房，終變重症搶救無效死亡。

李小姐指，死後屍體被置於醫院公眾殮房，同時可見大量同類搶救無效以致死亡的屍體堆積。

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明愛醫院及醫管局：有既定程序處理

就多宗同類事件，明愛醫院發言人回覆指，由於疫情持續嚴峻，公立醫院已大幅超出負荷。醫護人員會繼續堅守崗位，按病人的臨床情況及既定分流機制，優先為病情較嚴重的病人提供治療。由於求診者眾多，病情較輕微的病人的輪候時間可能會較長，希望公眾諒解。

醫管局回覆表示，醫院有既定機制處理病人離世的個案，醫護人員會按照病人提供的資料聯絡家屬。若未能與家屬接觸，醫院會尋求相關政府部門協助。

伊利沙伯醫院昨日起(9日)會轉作定點醫院，集中接收新冠病人，院內約380名非新冠病人將於未來數天轉院，將來如有需要亦擬將律敦治醫院、靈實醫院、東華三院馮堯敬醫院及九龍醫院，轉為定點醫院。

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責任編輯：羅嘉欣