【喉嚨痛】林欣彤確診後喉嚨潰瘍3日紓緩　中醫解構「暖綠茶漱口含生蒜」療法【附茶療】

▲ 中醫解構用生理鹽水、暖綠茶、生蒜片可否紓緩喉嚨痛、喉嚨潰瘍。

發燒、咳嗽、喉嚨痛等為確診後常見症狀，究竟可如何紓緩？歌手林欣彤染疫後康復，近日在IG分享抗病過程。她表示確診後最痛苦是喉嚨潰瘍，有朋友介紹她用中醫師教的方法，用生理鹽水洗鼻及漱口、用暖綠茶漱口，含生蒜片然後咬碎吞掉後，症狀紓緩了。TOPick為此訪問註冊中醫師何慧欣，了解效用。

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林欣彤發文表示，染疫後出現出現較多病徵，包括發燒、發冷、呼吸不順、流鼻水、嘔吐、肚瀉、頭痛、骨痛、乾咳、痰咳、喉嚨潰瘍。其中，喉嚨潰瘍令她最痛苦，不僅痛得徹夜難眠，甚至處於精神崩潰的邊緣，每吞一口食物或水也痛得很。她列出確診後紓緩喉嚨潰瘍的方法：

第1、2天

使用的藥物：有麻痺成分的喉糖；止痛藥「ibuprofen」（布洛芬），一日三粒，一粒400mg；

噴「喉痛露」噴劑。

效果：尚有效減痛。

第3天，症狀加重，極為疼痛，上述藥物已無效，在朋友介紹下改用另一種藥物。

使用的藥物：Arcoxia（安痛易）[編按：非類固醇消炎止痛藥]，一日一粒，一粒120mg。

效果：依然很疼痛，但已沒那麼崩潰，恢復理智。

第3、4天，有朋友介紹她用中醫教的方法紓緩，結果第5日情況明顯好轉：

方法：先用生理鹽水洗鼻；然後用生理鹽水漱口，用暖綠茶漱口；含生蒜片（可持續多久就多久），然後咬碎、吞掉。

第5天

方法：繼續洗鼻、漱口，服用Arcoxia；睡覺時開加濕器（加濕器的水要很乾淨，可用已過濾的食水或蒸溜水，並勤換水，以除霉菌、霧氣）。

她發現，若然太乾，會令喉嚨更痛，積聚血絲、膿液，故開加濕器，結果終可睡得5小時，病情亦漸漸好轉。近日，她連續7日做快速測試亦呈陰性，已康復過來。

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中醫解構療法

生理鹽水、暖綠茶和生蒜片，有助紓緩喉痛？註冊中醫師何慧欣接受TOPick訪問時表示，感染Omicron後引發喉嚨痛的患者，均由於病毒感染而引致喉嚨局部發炎，嚴重者甚至潰瘍。

用生理鹽水洗鼻及漱口：

有助沖洗存在鼻腔、口腔及喉嚨中的病毒，減低病毒量。若身邊有密切接觸者已經確診，但自己快速測試仍呈陰性，最適合在此時開始使用，有助預防及減低病毒入侵上呼吸道和喉嚨的機會。

用生理鹽水／綠茶漱口：

用鹽水漱口雖沒消炎止痛作用，但經常漱口，有助沖走黏附在喉嚨黏膜上的細菌及病毒，加快痊癒。綠茶有輕微抗菌功效，故用和暖的綠茶漱口也可紓緩喉嚨痛輕症。

注意：勿用凍水，盡量用溫水，以減少刺激喉嚨。另也可用一般家用漱口水，幫助清除或減少細菌及病毒量，但不要吞服。

生蒜片

在中醫角度，生蒜性溫，有暖脾、治脘腹冷痛、辟穢解毒、消癰解毒的功效。

據現代藥理學研究顯示，生蒜含有硫化物，有消炎抗病毒、抗菌的作用。在天然食物中，蒜有優良抗菌作用。喉嚨腫痛、喉嚨潰瘍患者，也可用此方法抑制喉嚨的病毒或細菌，紓緩喉嚨不適症狀。

咬碎生蒜片後效果更佳，因可釋放更多有效成分。

注意：蒜頭屬於溫性，味道辛辣，本身為熱性體質人士不宜長期服用。兒童及長者也應注意，開始時用少量，並要經常觀察身體情況。

紓緩喉嚨痛茶療

針對喉嚨痛、喉嚨潰瘍患者，何醫師推介一款做法簡單快速的茶療：

材料：金銀花10克、蒲公英10克、薄荷10克、牛蒡子10克。

做法：用1公升水泡茶，約20分鐘即可飲用。每天可飲一至兩次。建議最好用暖水緩緩吞下。

注意：金銀花、蒲公英等可清熱解毒，在現代藥理學研究有抗病毒、消炎作用，有助紓緩因為病毒或細菌感染而引起的喉嚨腫痛。但不適用於因為鼻水倒流、或胃酸倒流而引起的喉嚨不適。

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記者：黃泳欣