  • 16°C
香港時間 : 2022309日 (週三) 00:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【喉嚨痛】林欣彤確診後喉嚨潰瘍3日紓緩　中醫解構「暖綠茶漱口含生蒜」療法【附茶療】

醫生診症室 23:58 2022/03/08

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

中醫解構用生理鹽水、暖綠茶、生蒜片可否紓緩喉嚨痛、喉嚨潰瘍。

發燒、咳嗽、喉嚨痛等為確診後常見症狀，究竟可如何紓緩？歌手林欣彤染疫後康復，近日在IG分享抗病過程。她表示確診後最痛苦是喉嚨潰瘍，有朋友介紹她用中醫師教的方法，用生理鹽水洗鼻及漱口、用暖綠茶漱口，含生蒜片然後咬碎吞掉後，症狀紓緩了。TOPick為此訪問註冊中醫師何慧欣，了解效用。

最新影片推介：

林欣彤發文表示，染疫後出現出現較多病徵，包括發燒、發冷、呼吸不順、流鼻水、嘔吐、肚瀉、頭痛、骨痛、乾咳、痰咳、喉嚨潰瘍。其中，喉嚨潰瘍令她最痛苦，不僅痛得徹夜難眠，甚至處於精神崩潰的邊緣，每吞一口食物或水也痛得很。她列出確診後紓緩喉嚨潰瘍的方法：

第1、2天

  • 使用的藥物：有麻痺成分的喉糖；止痛藥「ibuprofen」（布洛芬），一日三粒，一粒400mg；
  • 噴「喉痛露」噴劑。
  • 效果：尚有效減痛。

第3天，症狀加重，極為疼痛，上述藥物已無效，在朋友介紹下改用另一種藥物。

  • 使用的藥物：Arcoxia（安痛易）[編按：非類固醇消炎止痛藥]，一日一粒，一粒120mg。
  • 效果：依然很疼痛，但已沒那麼崩潰，恢復理智。

第3、4天，有朋友介紹她用中醫教的方法紓緩，結果第5日情況明顯好轉：

  • 方法：先用生理鹽水洗鼻；然後用生理鹽水漱口，用暖綠茶漱口；含生蒜片（可持續多久就多久），然後咬碎、吞掉。

第5天

  • 方法：繼續洗鼻、漱口，服用Arcoxia；睡覺時開加濕器（加濕器的水要很乾淨，可用已過濾的食水或蒸溜水，並勤換水，以除霉菌、霧氣）。

她發現，若然太乾，會令喉嚨更痛，積聚血絲、膿液，故開加濕器，結果終可睡得5小時，病情亦漸漸好轉。近日，她連續7日做快速測試亦呈陰性，已康復過來。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

中醫解構療法

生理鹽水、暖綠茶和生蒜片，有助紓緩喉痛？註冊中醫師何慧欣接受TOPick訪問時表示，感染Omicron後引發喉嚨痛的患者，均由於病毒感染而引致喉嚨局部發炎，嚴重者甚至潰瘍。

用生理鹽水洗鼻及漱口：

  • 有助沖洗存在鼻腔、口腔及喉嚨中的病毒，減低病毒量。若身邊有密切接觸者已經確診，但自己快速測試仍呈陰性，最適合在此時開始使用，有助預防及減低病毒入侵上呼吸道和喉嚨的機會。

用生理鹽水／綠茶漱口：

  • 用鹽水漱口雖沒消炎止痛作用，但經常漱口，有助沖走黏附在喉嚨黏膜上的細菌及病毒，加快痊癒。綠茶有輕微抗菌功效，故用和暖的綠茶漱口也可紓緩喉嚨痛輕症。
  • 注意：勿用凍水，盡量用溫水，以減少刺激喉嚨。另也可用一般家用漱口水，幫助清除或減少細菌及病毒量，但不要吞服。

生蒜片

  • 在中醫角度，生蒜性溫，有暖脾、治脘腹冷痛、辟穢解毒、消癰解毒的功效。
  • 據現代藥理學研究顯示，生蒜含有硫化物，有消炎抗病毒、抗菌的作用。在天然食物中，蒜有優良抗菌作用。喉嚨腫痛、喉嚨潰瘍患者，也可用此方法抑制喉嚨的病毒或細菌，紓緩喉嚨不適症狀。
  • 咬碎生蒜片後效果更佳，因可釋放更多有效成分。
  • 注意：蒜頭屬於溫性，味道辛辣，本身為熱性體質人士不宜長期服用。兒童及長者也應注意，開始時用少量，並要經常觀察身體情況。

紓緩喉嚨痛茶療

針對喉嚨痛、喉嚨潰瘍患者，何醫師推介一款做法簡單快速的茶療：

  • 材料：金銀花10克、蒲公英10克、薄荷10克、牛蒡子10克。
  • 做法：用1公升水泡茶，約20分鐘即可飲用。每天可飲一至兩次。建議最好用暖水緩緩吞下。
  • 注意：金銀花、蒲公英等可清熱解毒，在現代藥理學研究有抗病毒、消炎作用，有助紓緩因為病毒或細菌感染而引起的喉嚨腫痛。但不適用於因為鼻水倒流、或胃酸倒流而引起的喉嚨不適。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載︰bit.ly/34FTtW9

記者：黃泳欣

相關文章

【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效
11:42 2022/02/28
【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效
【服藥須知】只有發燒症狀可吃傷風感冒藥？藥劑師教服用成藥須知：大包圍有不必要副作用
12:49 2022/03/07
【服藥須知】只有發燒症狀可吃傷風感冒藥？藥劑師教服用成藥須知：大包圍有不必要副作用
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
13:17 2022/02/18
【慎服成藥】連花清瘟膠囊不是保健品萬靈丹　中醫解構成分：亂吃會減免疫力
【確診飲食】確診後發燒喉痛抗疫餐單　營養學家教4招增免疫力加快康復
12:54 2022/02/28
【確診飲食】確診後發燒喉痛抗疫餐單　營養學家教4招增免疫力加快康復
【孕婦確診】確診孕婦亂用藥或影響胎兒　藥劑師教輕症患者用藥護理貼士
17:16 2022/03/07
【孕婦確診】確診孕婦亂用藥或影響胎兒　藥劑師教輕症患者用藥護理貼士

你可能感興趣

【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效
11:42 2022/02/28
【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效
【服藥須知】只有發燒症狀可吃傷風感冒藥？藥劑師教服用成藥須知：大包圍有不必要副作用
12:49 2022/03/07
【服藥須知】只有發燒症狀可吃傷風感冒藥？藥劑師教服用成藥須知：大包圍有不必要副作用
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
健康問題 喉嚨痛 咳嗽 發燒 流鼻水 頭痛 林欣彤

最高瀏覽

【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
17:55 2022/03/07
【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚　大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚
09:45 2022/03/08
【大S再婚】徐熙媛離婚不足4個月宣布再婚　大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚
【隔離生活】港男強檢呈陽性被送青衣隔離　直擊方艙醫院內部禁煙酒無WIFI
12:09 2022/03/08
【隔離生活】港男強檢呈陽性被送青衣隔離　直擊方艙醫院內部禁煙酒無WIFI