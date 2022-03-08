【兩會2022】栗戰書：完善香港選舉制度　全面貫徹「愛國者治港」　真正落實「一國兩制」良政善治

在北京，全國人大委員長栗戰書今日發表工作報告，當中提到去年香港完善選舉制度，形容是使「愛國者治港」穩穩落地，更好落實中央全面管治權，以及特區高度自治權。

全國人大會議第2次全體大會，今日早上在人民大會堂舉行，國家主席習近平、總理李克強等多名領導人出席。

栗戰書在會上發表工作報告，回顧中央過去一年工作，當中提到人大常委會以《憲法》和《基本法》為基礎，健全香港特區憲制和法治秩序，更好落實中央全面管治權，以及特區高度自治權，修訂《基本法》附件一和附件二，全面貫徹落實「愛國者治港」原則，形成一套符合香港法律地位，以及實際情況的民主選舉制度。

他表示：「新選舉制度使『愛國者治港』穩穩落地，從政治上、制度上根本性地推動香港形成以《憲法》和《基本法》為基礎，真正落實『一國兩制』的良政善治，迎來了支持和保障香港長期繁榮穩定，並融入國家發展大局的全新局面。」

報告亦提到，人大常委會已完成起草並審議，關於第14屆全國人大代表的名額和選舉問題決定草案，包括港澳地區的全國人大代表選舉安排。

栗戰書又重提人大常委會制訂《反外國制裁法》，形容是健全完善了反制裁、反干涉和反制「長臂管轄」的法律制度，強調要堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，以及中國公民的合法權益。

他強調：「任何國家以任何藉口、任何方式干涉中國內政，損害我國國家組織和個人利益的行為，我國都有權採取相應反制措施，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。」

另外，栗戰書同時就涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海、涉疫和人權等問題，闡明中方嚴正立場：「堅決同各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動進行鬥爭，同企圖顛覆中國共產黨領導和我國社會主義制度，企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底。」

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責任編輯：胡偉明