【快速檢測】「鄰住買」$9.9售歐盟認證測試劑　電話號碼限購每人限買10盒

▲ 「鄰住買」以每盒$9.9平價出售快速測試劑。

疫情持續嚴峻，市民對新冠病毒抗原快速測試劑（下稱測試劑）需求激增。本地網購平台「鄰住買」(Neigbuy.com) 不經分銷商，直接向製造商取貨，以每盒$9.9低價出售「Fluorecare新型冠狀病毒抗原測試劑盒」。只需以電話號碼登記即可以合理價格買到符合歐盟標準的測試劑，每人限購10盒。

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已售出超過100萬盒

▲ Fluorecare 新型冠狀病毒抗原測試劑盒。(圖片由品牌提供)

100萬盒「Fluorecare新型冠狀病毒抗原測試劑盒」在3月4日抵港後，「鄰住買」團隊特別安排人手及物流優先處理及立即發貨，並在數天內已迅即售出過百萬盒。

同時，「鄰住買」已跟多個製造商達成協議，由即日起確保每日有15萬盒符合國際標準的測試劑供港，希望能以優惠價受惠更多港人，同時亦可防止市民囤積及市面出現炒賣情況。目前正考慮在供貨充足情況下，加大每人購買額。

注意事項:

1)「鄰住買」網購產品以預購模式出售，請注意購買取貨日期。

2) 需以電話號碼登記，每人限購10盒。

詳情:【按此】

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責任編輯：羅嘉欣