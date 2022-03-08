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【快速測試】快測呈報平台昨日收到14,715宗有效個案　2,018宗已獲跟進

社會 16:36 2022/03/08

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（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，快速測試呈陽性市民自2月26日起直接視為陽性個案，衞生防護中心昨日（7日）傍晚推出快速測試陽性網上呈報平台，正式登記過去10日從未上報的快測確診數字。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至昨日23:59在快速測試陽性網上呈報平台收到17,236宗呈報個案，當中發現有部份個案已在確診個案存在或者是重複輸入，減除2,521宗，昨日有14,715宗有效呈報個案。

歐家榮指，已向昨日的14,715宗有效呈報個案發送短訊要求提供資料，當中有2,018宗個案已完成呈報，亦已向他們發出隔離令，以及向其同住家人發出短訊要求提供資料，以發出檢疫令。

歐家榮表示，昨日的14,715宗有效呈報個案是3月6日至3月7日檢測陽性的個案，而在2月26日至3月5日的個案數字需要3月14日後才會有具體的數字。

歐家榮指，平台設計是讓市民盡快去呈報快速檢測陽性的個案，故此讓最近確診的市民盡快呈報個案，另外提供2月26日至3月5日快速檢測陽性的市民申報是補回檢疫令給他們。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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