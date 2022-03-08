【Now TV免費試睇】逾25類節目伴觀眾留家抗疫　一家大小齊看歐亞劇+電影+紀實

▲ Now TV提供超過25個不同類型節目。

新冠肺炎疫情持續，戲院等娛樂場所關閉，Now TV推出免費試睇搶市場。Now TV為客戶提供超過25個不同類型節目，如歐亞劇、電影、紀實、綜藝及STEM等節目，適合一家大小一同觀看。

【Now TV】谷德昭慧眼識金球 推介得獎影視劇集

最新影片推介：Jeremy專訪

日韓劇集

今次的免費試睇節目包括不少劇集，其中韓國奇幻愛情古裝劇《紅天機》的演員安孝燮、金裕貞、孔明不但顏值高，且年紀相近，更為「虐心三角戀」。

金裕貞與安孝燮更憑此劇奪得2021年SBS演技大獎迷你劇類型及奇幻部門女子最優秀演技獎、男子最優秀演技獎，及最佳情侶獎。

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▲ 《七人的秘書》。

日劇《七人的秘書》以拯救國家的秘書團為主軸，由江口洋介飾演的秘書軍團頭目帶領他的「最強秘書團」木村文乃、菜菜緒、廣瀨愛麗絲、大島優子及沈恩敬，在職場上獲取絕密情報，打倒被金錢和權力衝昏頭腦的社會持份者，拯救社會弱者。

憑電影《新聞記者》榮獲「日本奧斯卡」日本電影學院獎影后的韓國女演員沈恩敬首次參與日劇演出，並挑戰醫院院長秘書一角。

▲ 《環保少女：格蕾塔》。

韓劇《夫妻的世界》改編自英國劇集《佛斯特醫生》(Doctor Foster) ，劇集中人性表現、故事題材、還有自以為幸福常伴的正印Doctor Foster、渣男老公及橫蠻小三的演技與韓版有何異同之處？《佛斯特醫生》在旁白敘事上，用了很多古典詩詞，看時可能要花點心思和時間去了解。

風雲人物紀錄片

瑞典環保少女格蕾塔不僅曾被提名為諾貝爾和平獎候選人，也曾獲選為《時代雜誌》年度風雲人物，從15歲開始她就致力於提倡環保概念，究竟甚麼驅使她投身環保行列？瑞典導演Nathan Grossma拍攝紀錄片《環保少女：格蕾塔》，讓大家更全面去了解她。

▲ 《相撲道》。

相撲是日本最令人尊敬的運動之一，與日本的文化和歷史有著深厚的聯繫。導演Eiji Sakata在紀錄片《相撲道》中，用6個月時間深入採訪相撲的教練和摔跤手，揭開了這個古老而神秘的運動的面紗，真切地介紹了這些傑出運動員艱苦的訓練過程，以及與家人相處的點滴。

千禧年的除夕，時任俄羅斯總統葉利欽突然宣佈辭職，普京時代開始。《幸福北韓》導演維德利明斯基，當時獲邀為準備競逐總統大選的普京拍攝紀錄片《普京的證人》(Putin's Witnesses)，影片正好見證了政治強人在此關鍵時刻如何鞏固個人權力。

▲ 《普京的證人》。

家庭節目《主子騷》（The Pet Show）會訪問明星來賓，聊聊他們的毛小孩、新聞中的寵物、以及給飼主的提示。節目裡有各種體型、品種的寵物，和關於牠們的一切。結合趣味、溫暖和豐富的現場錄影和影片，帶領觀眾探索例如電視及電影動物明星和寵物偵探等。

《奪冠》改編自中國國家女子排球隊的真實事件，透過中國女排三個年代的光影事蹟，浮現了中國女排30多年頑強拼搏的奮鬥歷程，這些女排熱血與青春的故事喚醒了幾代人的集體記憶，讓我們體現運動帶來的堅持。

另外，《陳可辛的奪冠夢 (足本版) 》節目中令觀眾了解《奪冠》拍攝的艱辛及戲中演員選角的重要性。

▲ 《主子騷》。

STEM學習組合

Now TV的「STEM學習組合」為家長及小朋友帶來更多安全、富娛樂性又具啟發性的STEM題材的電視節目，讓小朋友在家中隨時寓娛樂於學習。

只要瀏覽一下Now Learn自選服務的目錄，就有多個選擇，如《科學實驗之旅》會介紹來自世界各地的兒童進行令人驚訝的科學實驗以瞭解平衡，表面張力和風等不同的科學概念。

而《奇妙手作時間》第一季帶大家享受使用黏土與簡易家用物品製作小物的樂趣，目的不是要做出完美的東西，而是要展現創意並多多嘗試。