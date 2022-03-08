【遺體積壓】殯儀業指死亡證明發放慢　有家屬逾月未能領遺體辦後事

▲ (黃建輝攝)

新冠疫情死亡個案急增，連帶殮葬需求也增加，政府呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。有殯儀業界表示，當局發出批文時間大幅上升，殯儀公司無法為先人預訂火葬爐處理遺體，令遺體於殮房積壓；有新冠肺炎死者遺體更存放公眾殮房逾月，家屬仍未可領取遺體處理後事，強調遺體積存殮房非殯儀業「做唔切」。

裕祥殯儀負責人陳檵垣指，死者分為自然及非自然死亡，按平常來說，自然死亡的遺體最多在醫院殮房停放3天，待院方批出死亡證明文件，家屬即可領取遺體辦理身後事，非自然死亡的遺體則由衞生署或食環署運送至公眾殮房，留待法醫查明死因後，才可批出死亡證明文件，需時大約3至4個工作天。

▲ 陳檵垣指，疫下跨境運輸司機減少，令棺木及鮮花款式連帶減少。（黃建輝攝）

然而新冠疫情嚴峻，死亡人數急升，醫院殮房需求大增，除了令醫院批出文件的日數增加至最多5天外，大量遺體須移送公眾殮房停放，但每天當值的法醫只有一至兩個人，令檢驗遺體及批文遠遠追不上新增死亡個案的速度，令遺體積壓。

陳檵垣指出，有中老年新冠死者更因此在公眾殮房停留逾1個月，家屬仍未能獲領取遺體處理後事，令已陷入親人離世傷痛中的家屬大感無奈及焦急，「家屬好想快啲安排殮葬，很想快啲處理這件事，但甚麼也做不到，令他們十分無奈。」

陳又指出，新冠患者死後，同住的家人礙於檢疫令，又不想全然假手於殯儀公司，即使醫院批出死亡證亦未能辦理領遺體手續，因此衍生積壓問題。他強調，雖然業界有職工確診，但不影響本地安葬服務。

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記者：陳麗娜