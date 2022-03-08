【第五波疫情】新增28,475宗確診　僅9宗輸入個案【不斷更新】

▲ 疫情嚴峻，不少市民排隊等候接種疫苗。（馮漢柱攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞 今日（8日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【16：40】

多160名確診患者離世，93男68女，年齡4至105歲。其中86人來自院舍。145位是65以上長者。較年輕個案，包括20歲男子，本身有心漏及腎積水等長期病患，沒有接種疫苗。亦有25歲男子，為院友，同有長期病患。

【16：35】

再多23間院舍爆發疫情，累計690院舍現個案，院舍死亡個案已逾1,200宗。

另有4名染疫患者在家中當場死亡，年齡介乎32至85歲。

【16：30】

本港今新增28,475宗核酸檢測確診個案，有3472宗由醫院管理局確診；有2051宗由公共衛生化驗處確診；其餘由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有9宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面於衞生防護中心化驗的2051宗個案中，沒有L452R的個案， 1642為omicron，其餘未知。

新冠病毒快速抗原測試呈報平台由昨晚6時到23時59分共收到17,236宗呈報，當中有14,715宗有效呈報個案，共2018完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。其餘個案會待核實後計入明日的個案中。【詳情即看：下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組