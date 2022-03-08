【第五波疫情】新增28,475宗確診　快速測試申報平台共14,715宗有效呈報【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞 今日（8日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【17:40】

衛生防護中心也已設立熱線1836119，共不同透過呈報平台上載資料的市民致電查詢，市民要留下身分證頭6個數字和電話號碼，將有人員聯絡患者取資料和安入住社區隔離設施。

【17:25】

歐家榮，若市民快速測試陰性後，再核酸檢測時呈陽性，可能是復陽或剛康復樣本CT值較高，但第二次陽性不會當新個案。

【17:23】

快測呈報平台的設計是希望市民盡快報告，昨日起若市民快測陽性便可即日呈報，第一時間通知衞生防護中心，讓中心可以盡快發出隔離令及安排入住隔離設施，以截斷傳播鏈。

【17:20】

歐家榮表示，現階段快測陽性市民可自願選擇是否呈報，因市民快速檢測也屬自願行為，惟希望市民善用系統向政府呈報，讓政府可以掌握疫情趨勢。

【17:15】

何婉霞表示，目前抗疫重點是全力減少死亡、減少重症，醫管局陸續將不同醫院全層或者全間改裝，重點接收新冠病人，惟在轉移病人及服務上仍要探討，有進一步資料會盡快通知。【詳情即看：下一頁】

【17:05】

何婉霞表示，深切治療部使用率為8成左右。

【16:50】

歐家榮表示，現時個案數字沒有爆發性上升，1星期前連續幾天有5萬宗個案，其後回落至3萬多宗並維持幾天，近幾天則有2至3萬宗，疫情似乎沒有爆炸性上升，沒有如上月尾般每隔3天個案就倍增的情況，料因市民配合防疫措施及政府實施社交距離，讓疫情似乎有點跡象回穩，但仍舊要在觀察，因過去一星期市民普遍使用快速測試檢測，希望推出呈報系統及將快速測試納入監測系統後，可知道實際每天有多少個案，認為要再觀察多1至2星期，疫情走勢才會較明朗。

【16：40】

多160名確診患者離世，涉及93男68女，年齡介乎4至105歲，其中86人來自院舍，145位是65以上長者。較年輕個案，包括20歲男子，本身有心漏及腎積水等長期病患，沒有接種疫苗。亦有25歲男子，為院友，同有長期病患。另有4名染疫患者在家中當場死亡，年齡介乎32至85歲。【詳情即看：下一頁】

【16：35】

再多23間院舍爆發疫情，累計690院舍現個案，院舍死亡個案已有1,224宗。【詳情即看：下一頁】

【16：30】

本港今新增28,475宗核酸檢測確診個案，有3,472宗由醫院管理局確診；有2,051宗由公共衛生化驗處確診；其餘22,952由私人化驗所或者其他化驗所確診，當中只有9宗是輸入性個案，其餘為本地個案。

在基因分析方面於衞生防護中心化驗的2,051宗個案中，沒有L452R的個案，1,643為omicron，其餘未知。

新冠病毒快速抗原測試呈報平台由昨晚6時到23時59分共收到17,236宗呈報，當中有14,715宗有效呈報個案，共2018完成呈報並已核實資料，已發隔離令等。其餘個案會待核實後計入明日的個案中。【詳情即看：下一頁】

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組