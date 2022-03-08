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【著數優惠】8度酒店推$88親民價外賣套餐　兩款主食配餐湯＋芒果拿破崙甜品

休閒消費 16:50 2022/03/08

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8度酒店推出$88外賣套餐。（圖片由酒店提供）

疫情嚴重，多間食肆暫停營業，8度酒店即日起推出升級外賣套餐菜式，以親民價HK$88發售，任選兩款熱葷，套餐還配有餐湯、飯及一款甜品，在疫情下都可以吃到各式美食！

8度海逸酒店推出的外賣菜式包括有粵菜、西日美食、泰式及印度菜等，除了可以親民價HK$88品嚐外，客人還可以優惠價HK$60或HK$100另外加購一款主食，當中有最經典肉醬意大利粉、燒春雞、另亦提供燒羊扒、芝士焗蠔及鵝肝等，集結共19款國際菜式。

外賣菜單。（圖片由酒店提供）

$88外賣餐單包括野菌忌廉湯、任選其中兩款主食（除萬沙文咖喱雞、紫蘿咕嚕肉外、增添必食西蘭花炒牛肉、港人最愛蝦干蒸肉餅、粟米斑球、日式醬燒牛肋條及泰式香茅豬扒）配送雞蛋炒飯或香苗白飯，最後更可選擇酒店甜品芒果拿破崙或蛋白杏仁茶。

另外可享優惠價HK$60加購意式辣肉腸雜椒薄餅、海南雞配時蔬、日式雜錦刺身壽司拼盤、焗肉醬意大利粉、燒春雞（半隻）、香烤煙肉卷（4件）或海蝦凱撒沙律。另設HK$100加購香煎三文魚配香草汁、豉油皇扒大蝦、燒羊扒伴香草汁、芝士焗蠔（6件）或香煎鵝肝（2 件）。

  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）
  • （圖片由酒店提供）

酒店指，現時有近百款菜式可供外賣自取，更推出高達6折優惠（全日餐單），讓大家可以在家品嚐酒店菜式，酒店總廚更額外推出4款中西式套餐餐單（設有二人及三人套餐），中式套餐更低至HK$168起，而西式套餐亦只需HK$248起！

查看菜單及了解更多請按此瀏覽。

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