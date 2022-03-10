前輩教路！疫情下創科職場新鮮人的求職指南

一套描繪本地創科Start-Up及IT從業員拼搏的電視劇，重新掀起香港人對科技行業的熱議和關注。劇中IT人拋下的金句，更為人津津樂道，共鳴萬分。正所謂「機會是留給有信念的人」，香港的創科界疫情下持續向前發展，創投氣氛積極正面，只要清晰自己的願景及路向，裝備自己把握每個創科機遇，自不然吸引伯樂的垂青。香港科技園公司（下稱香港科技園）舉辦全港首屆「T2: 創科人才薈」，其中作為頭炮活動的「香港創科職業博覽 2022」於3月10日至16日展開綫上創新及科技職業博覽，為科技企業及創科人才提供就業配對平台，以科技應對疫情困境。一眾前輩亦為創科職場新鮮人打打氣，帶來入行秘訣及求職指南，好讓大家覓得合適的工作崗位。



1） 把握疫下機遇 參與網上招聘



隨着全球化數碼轉型，各行各業對資訊科技服務需求大增，人力資源市場對科技人才亦求賢若渴。根據政府統計處最新數字，2021年第三季本地「資訊科技服務」及「資訊服務」類機構的就業人數達56,000人。香港科技園一直致力推動香港成為國際創新科技中心，亦明白人才是推動創科的關鍵，舉辦首屆「T2: 創科人才薈」，以建立一個匯聚信念、技術、資源及人才的創科生態平台。活動以「香港創科職業博覽2022」揭幕，有逾280間科技公司參與，提供超過2,900個職位空缺，為本地及海外創科人才帶來龐大機遇。



2） 展示創科熱情 留下深刻印象

▲ 創科公司beNovelty為客戶提供API業務，過去6年均有參與科學園職業博覽，CEO Patrick認為投身創科的求職者應具備「熱情、主動」

要從云云競爭者中突圍而出，表現對創科的「熱情、主動」是關鍵要素。創科公司beNovelty為客戶提供API（Application Programming Interface）業務，過去6年均有參與科學園職業博覽，CEO Patrick認為科技可以拉近人與人之間的距離，減少地域限制。現今疫下加速轉型綫上，對人才的需求亦有階段性拓展：「疫情趨向運用綫上工具與客戶傾談業務、與員工交流創意思維，甚至網上招聘人才，因此近年需求具專業soft skills及能快速適應網上遙距工作的員工。上年經科學園網上職業博覽收獲近800封求職信，當中3成更來自海外。相比其他招聘途徑，循科技園求職的人才對充滿未知的創科行業較有熱誠及願景，亦帶相應技術或經驗。當中能表現出獨特差異性，幾秒內令僱主印象深刻是非常重要，例如願意花時間主動、認真發問的應徵者。」



3） 了解公司背景 主動提問出擊

▲ 現職beNovelty軟件工程師的Fung善用博覽會的網上聊天平台，即時查詢公司背景、職位空缺詳情，提升獲聘機會。

去年透過科學園的職業博覽入職beNovelty的軟件工程師Fung，是Patrick眼中既主動又自律的優秀應徵者。「畢業後想投身與information security學科相關的行業。我知道科學園的職業博覽會匯聚很多的創科公司，從中審視行業正招聘哪類人才，尋找與興趣及技術相投的職位，再主動經博覽會的網上聊天平台向公司即時查詢、交流。只要勇於主動提問，很多公司均非常願意解答，進而加深了解公司背景、職位空缺詳情，提升獲聘機會。」最終Fung主動獲取公司的實習機會，先熟悉公司文化、工作流程及技術增值，再正式晉升至全職崗位。



4） 技術與心態兼具 應對世界市場



不少以香港作為基地的初創或資訊科技公司，積極運用本地完善的資源、技術與人才，以及香港國際金融城市的獨有優勢及多元文化價值，接軌世界市場。其中提供AI及數據服務的Arical便是其中之一，至今已參與3年的科學園職業博覽。CEO Clement 及CTO San認為大多數求職者對於企業應用AI於geospatial（地理空間）及物業樓宇估價相當感興趣，但要得到他們的青睞，則需技術與心態兼具。

▲ （左：CEO Clement，右：CTO San）Clement認為創科的意義在於能夠通過技術與發明，大幅提升人類的生活質素，尤其是互聯網的誕生，促進文明及經濟的長遠發展。

San說：「針對AI及數據業務，我們需求員工具備軟件工程開發知識及技術培訓，或優良的數據分析能力，包括衡量從網絡收集的數據是否有用，如何將有用數據運用至AI模型，以達到估算目標。另外團隊合作的項目眾多，技術層面以外，思考及表達能力亦尤關重要。面試時，我們會深入了解求職者如何實踐所想，是否能清晰而準確地解說負責的部分、技術的操作應用、編碼上的註解，從而判斷求職者是否擅長於與他人合作。」



5） 分享實踐項目 靈活求知變通

▲ 現於Arical任職data scientist的Sunny認為求職者心態上要懂得靈活變通、學習新事物，才能緊貼及適應行業發展，保有競爭力。

現任職data scientist的Sunny，同是透過去年科學園的職業博覽加入Arical，求職時憑藉出色具認受性的項目研究，以及敢於分享對行業的熱情，獲得Clement的賞識。他寄語有意投身資訊科技行業的職場新鮮人：「很多產業現趨自動化，客戶對人工智能、機器學習的需求大增。每天都會有新的模型衍生，心態上要懂得靈活變通、學習新事物，才能緊貼及適應行業發展，保持競爭力。」



Clement亦補充：「求職者如能主動提供一些產品成果或實踐項目，以展示他們對於編碼、數據分析及資訊解難的資歷，無疑會大大加分。另外若個性勇於求變、具求知慾，或適合投身小巧的Start-Up公司；相反，追求朝九晚五、既定流程的，則適合進入主流大公司，許多創科企業都會考量應徵者的願景是否與公司一致。」

「香港創科職業博覽 2022」涵蓋機械人及自動化科技、生物醫藥、金融科技、人工智能及數據分析等行業範疇。參與企業會開設虛擬展覽攤位，提供公司資料及職位空缺詳情，亦會用聊天工具跟求職者即時對話，接收簡歷及預約見工，招聘流程快捷方便。大會另提供網上職業講座及工作坊，邀請嘉賓及業內前輩分享對創新科技的未來前曕。



立即登記香港創科職業博覽 2022：

https://stp.hk/3s8qP9D



「T2: 創科人才薈」：

https://bit.ly/3ppfkIZ

（特約）