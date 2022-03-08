【第五波疫情】院舍爆疫女兒接近百歲媽媽回家　媽媽一句話惹鼻酸

▲ 院舍爆疫後，女兒接近百歲媽媽回家，媽媽說想離世時家人都在身邊。

最近老人院舍爆發疫情，友人K太把年近百歲的母親接回家。

「女，就算我中了新冠，我也不想去醫院，我想在自己的家中走，走的時候，家人都在身邊。」孝順女聽到母親的心聲，當然克盡己力。獨力照顧患病家人是心力交瘁的事，K太心裏確有不少憂慮，包括：萬一媽媽在家去世，我該如何處理？

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若家中長者要求在家離世，家人要作各種考慮，例如：醫療設備、人手配合、家居環境及財政預算等等。現時不少醫療設備可供租借，包括：醫療床、製氧機和吸痰機等等，坊間亦有支援「在家離世」的醫療機構，能為不同的病人設計適合的服務，提供上門醫療護理，甚至病人去世後的殯儀服務。

許多長者到了頑疾後期，經常進出醫院，感到莫大困擾和氣餒，因此他們非常渴望能回家休養，以紓緩治療度過餘下日子。

安排老人或病人在家離世，是讓他們得到更佳的生活質素，避免接受更多無謂的痛苦，讓他們在最後的日子感到最多的尊重及關懷。貼身全面照顧他們洗澡、抹身、處理大小便、轉身、餵食、餵藥等等，照顧者即使有心，未必有力。如吾友K太，她找了支援「在家離世」的醫療機構查詢服務和費用後，有了支援，身心輕鬆不少。

閣下可上網鍵入相關字眼，如「在家離世指引」或「在家安辭」，便可找到一些提供上述服務的私人醫療機構，收費未必天文數字。從醫療護理到殯儀，費用數萬元不等。

在家離世的先人，遺體在按摩、清潔和更衣後，會移至輪椅，從居住送到樓下停泊的接體車，車輛外觀如七人家庭車，不會驚動鄰居。

原文刊於《經濟日報》，原題為<在家安辭>