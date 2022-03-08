【三月百課】陳校長率70義師推百堂免費網課　講極地探險NFT及疫下減壓貼士等

▲ 陳葒盼透過「三月百課」活動，讓基層學生接觸到更多非應試課堂。（「香港戰疫自學網」facebook圖片）

第5波疫情下，全港學校於3、4月突然要放「暑假」，學校大型網課也暫停。「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒趁這個「特別假期」牽頭創立「香港戰疫自學網」，推出「三月百課」活動，在下周一（14日）起計約1個月內，推出約100堂免費網上課堂，主打「非應試課程」，打破地域界限，例如身處德國的極地嚮導張偉賢分享極地體驗，本地請來深水埗「明哥」分享社會服務心得，另針對疫下學生情緒健康推出減壓課堂等，陳葒盼引入多元課程，助基層學生擴闊視野。

陳葒指，自政府宣布直至學校放假之間只有兩周，他身邊的中產朋友亦說難在假期「搵嘢學」，其面對資源匱乏的基層學生就更大問題，故構思推出免費網課；消息一出，反應熱烈，只用了短短一周時間籌備，招募義師工作已接近完成，現有逾70名分別來自本地、德國、英國、蘇格蘭、台灣及內地的義師參與。

「三月百課」為小學及初中生提供約100課免費課堂，由3月14日至4月14日、逢周一至五進行，按不同年級或階段劃分。陳葒指，課程不限於傳統中英數等應試科目等，大部分涉及不同範疇的多元課程，盼讓學生有機會接觸到應試課程以外的東西，

希望俾家長及學生知道，學習更加應該學呢啲，而唔係操練。

項目命名為「三月百課」，他形容好像一間百貨公司，「貨（課）品琳瑯滿目，應有盡有」，學生毋須預先登記、「隨時唔上都得」，盼讓學生自主學習，按興趣及需要選擇適合課堂，因網上平台公開，故學生毋須像學校上課般「開鏡頭」，部分直播課堂可留言互動。

每堂參與人數不限、非先到先得，屆時學生只需登入此網站freeclassroom.online，再點擊內附的網課連結便可以上堂。

「三月百課」首兩周上課時間表

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三月百課首兩周上課時間表今日（8日）出爐，下周一「開張」首日，以世界首位華裔極地嚮導張偉賢打頭陣，以「點止有企鵝！」為題分享極地體驗；其他課堂包括在俄烏戰爭局勢下，請來「軍事達人」講解戰爭武器；深水埗明哥陳灼明亦會分享社會服務心得；「日本通」談日本漫畫和語言文化；較「貼市」的課題有NFT及區塊鏈等。

陳葒亦說，「疫情咁嚴峻，學生長期困喺咁狹窄嘅屋企，身心都有相當大嘅壓力」，因此他亦刻意引入減壓、放鬆課堂，由歌星王馨平教青少年瑜伽，以及正向心理、溝通技巧等。

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記者：馮琪雅