【消費券1萬】八達通領取消費券要分多次領取　即睇實際運作及限制

▲ 以八達通卡領取消費券要分多次領取。（資料圖片）

消費券下月發放，八達通卡公司今日（8日）提醒市民，用八達通領取首輪5,000元消費券時，要分數次領取，每次最多領3,000元。領取消費券常見問題請看【下一頁】。

政府昨講解消費券計劃的詳情，其中用八達通領取首輪消費券，會先獲發放4,000元，用完後，便可在下個月的16日領取餘下1,000元。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒指，八達通的儲值上限是3,000元，所以市民要分多次領取。她假設市民卡中有1,000元餘額，首次領取時只能取得2,000元，待日後卡內儲值少於3,000元，便可隨時領取餘額。她又指，八達通公司會有所記錄，確保市民順利領取消費券。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲就提醒市民，若遺失或本身的八達通卡已失效，可透過消費券計劃平台更新資料，但無論循什麼途徑轉換八達通，舊有八達通卡亦會註銷。

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責任編輯：陳梓蔚