【院舍爆疫】再多23間院舍爆疫　院舍死亡個案已逾1,200宗

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第五波疫情持續嚴峻，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再多23間院舍有新增個案，15間為安老院舍，8間為殘疾人士院舍，共涉278宗個案。當中234宗是院友，44宗是職員。

而第五波疫情累計690間院舍出現個案，安老院舍方面，全港約86.9%院舍已出現個案或爆發，當中逾69%院舍出現逾10宗個案；共涉及1.62萬名院友；另有4,470位安老院舍員工受感染。

殘疾院舍方面，有230間院舍已出現個案，即全港約68.7%殘疾院舍已出現個案或爆發，當中逾66%院舍出現逾10宗個案，整體涉及4,800名院友；另有 1,710名職員染疫。

院舍死亡個案方面，至今錄得約1,224宗死亡個案，僅2宗來自殘疾人士院舍；涉及431間院舍。

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責任編輯：陳梓蔚