【死亡個案】4人家中當場證實死亡　年齡介乎32至85歲

本港第五波疫情持續，醫療系統瀕失守。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至昨日（7日）共有2,365宗死亡個案，死亡率為0.46%，年齡乎介11個月至108歲，當中5宗為兒童個案，全部小於10歲。

在死亡個案中有，60歲或以上長者達2,241宗，佔94.8%，80歲以上亦佔1,638宗，佔69.3%。

昨日新增死亡個案中，有4宗在家中當場死亡，並無經醫管局系統呈報，包括3男1女，年齡介乎32至85歲，經衞生署解剖時被發現確診。他們在2月16至3月2日期間死亡，4人均患有慢性疾病。

疫苗接種方面，死亡個案中有90.5%人沒打針或只打一針。已打兩針的死亡率是0.06%，沒打針的是1.52%，兩者相差25倍。在80歲或以上長者中，完成兩針疫苗的個案，死亡率為2.12%，相比未完成打針的80歲長者10.32%，兩者相差5倍。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，據昨日呈報，74名病人情況危殆、105名病人情況嚴重，69名病人正在深切治療部留醫。

有160人染疫後於昨日離世，包括92名男性68名女性，年齡介乎4歲至105歲，當中145人屬65歲以上長者；有86人居於院舍；116位沒有接種疫苗，19位已打兩針，25位已打一針。由於數據滯後，2月21至3月6日再有127名病人離世。

昨日較年輕死者中，全部有長期病，詳情如下：

20歲男性，本身有心漏和腎病，屬長期病患，無打疫苗。

25歲男性，院舍院友，患有腦癇症

36歲男病人，院舍院友，患腦癇症和唐氏綜合症。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚