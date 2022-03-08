【煮．野食】陸浩明遭整蠱硬食原條辣椒　肥媽教導要識得Say No

▲ 肥媽和6號這對拍檔大受歡迎。

由肥媽與陸浩明（6號）主持的TVB綜藝節目《煮．野食》，昨晚（3月7日）播出第12集，肥媽、6號去到八鄉馬鞍崗動植物生態農莊「煮野食」，肥媽離遠看到大樹菠蘿即嚷著是好食材，除了有助清理腸胃，更可消除感冒及治療痔瘡等。

▲ 大樹菠蘿都煮得！

肥媽調配好咖喱黃金比例後，便將洋蔥、番茄等材料依次下鑊，炮製出完美的「大樹菠蘿咖喱」，肥媽還分享秘訣謂：「煮呢個咖喱千祈唔好用熟嘅大樹菠蘿煮，會煮到一pat嘢咁，係要用生嘅大樹菠蘿煮，仲連核都食得！」

期間6號為肥媽製作特飲「香茅檸檬蜜糖水」，肥媽即飲到冧滋滋：「後生肯整嘢畀你飲，好唔好味唔緊要，最緊要有心。」

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肥媽將重任交給6號

今次肥媽更嘗試放下鑊鏟、將烹調「欖菜炒四季豆」重任交予6號，肥媽更告誡6號四季豆若煮不熟進食後會中毒，6號聞言搞笑謂：「如果肥媽唔講有毒，我係冇信心搞得掂呢味餸嘅，佢一講有毒我反而調番轉，因為有毒嘅話，我就會全神貫注咁煮。」

6號開始時「專家」上身，並說對所有材料的下鑊次序，可惜正式下廚時卻打回原形頻頻要找肥媽幫手，更打算靠剪接效果過關，相當狡猾。

最後肥媽與導演夾計整蠱6號，要他吃下原條辣椒，6號吃到面容扭曲兼狀甚痛苦，肥媽則笑得很開心：「我其實係想教你Say No呀！」

▼ 點擊圖片放大 +16 +15 ▲ 三人有何趣事。

▲ 他們會炮製甚麼。

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「黑妹」李麗霞做嘉賓

今晚（3月8日）播出的第13集，將是本節目倒數第三集，並請來「黑妹」李麗霞做嘉賓，齊齊到大棠生態園「煮野食」。

原來黑妹一直有「廚房鬼見愁」之稱，不過經過肥媽多年悉心指導、黑妹進步神速，更在節目中大晒刀功，令肥媽忍不住再向「零慧根」的6號搖頭嘆息謂：「人哋有上堂就有進步，你（6號）11年都冇進步呀，檢討吓啦！」

另外，6號與黑妹在今晚一集中，更會有不少爆笑互動，不過卻慘遭肥媽指眼冤。下周一晚播出的最終回更會再度有嘉賓登場。