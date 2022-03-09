【木棉花】木棉花降火解毒是五花茶配方 中醫：不建議地上撿拾曬乾煲水

▲ 註冊中醫師馬琦傑介紹木棉花入藥功效。

春季來臨，木棉花盛開，不少市民都自行撿拾木棉花回家曬乾入藥。註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁發文，指在中醫角度，木棉花可入藥，並具降火解毒功效。

木棉花入藥分優劣

根據清代藥典《生草藥性備要》，木棉花性涼、味甘；能清熱、利濕、解毒。常用於治療咽喉腫痛、暗瘡(皮膚炎)、濕疹、肚痾(泄瀉)等。馬醫師指出，入藥用的木棉花，應該是花瓣5片、花狀完整，外側呈棕黃色或深棕色，內側為紅棕色的較優。有發霉的現象則不能入藥。

他特別提及，街上木棉花現盛開，普通在地上執拾的木棉花，不建議用以曬乾後煲水飲用。因不清楚木棉花有否受到農藥或其他污染，誤服可能危害身體健康。另外香港天氣潮濕，掉落地上的木棉花容易被蟲卵、霉菌、或細菌感染，未必用清水可洗乾淨。

建議市民有需要，應到商譽良好的藥店購買優質木棉花使用。

木棉花製作湯水：有助清熱、祛濕

1. 三花茶

材料：木棉花 2錢、金銀花 2錢、杭菊花 2錢、水適量

做法：煲水約8-10分鐘即可

功效：清熱消瘡

注意：脾胃虛寒的人不宜服用

2. 木棉花粥

材料：木棉花 1兩、紫淮山1兩（或用紫淮山粉1湯匙）、陳皮 3錢、白米適量、水適量

做法：

1. 材料洗淨

2. 木棉花、山藥、陳皮加水煲約 30分鐘後，去渣待用

3. 將白米加水煮成粥後，再加入之前的藥汁即可

功效：健脾袪濕；適合慢性濕疹人仕服用

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣