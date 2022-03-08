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【髮型屋重開】髮型屋周四重開須打針用安心出行　其他社交距離延長至3月23日

社會 17:38 2022/03/08

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髮型屋本周四可重開，須全面實行「疫苗通行證」。

政府今日（8日）表示，刊憲延續大部分社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為3月10日至3月23日，而髮型屋獲准在本周四重開須全面實施「疫苗通行證」。

當局指，經考慮市民對相關服務有實際需要，而「疫苗通行證」實施後運作暢順，理髮店／髮型屋將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

社交距離措施延長多兩周至3月23日。

當局指，就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。其他現行措施，如限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

在3月10日至3月23日期間生效的具體措施包括：

  • 餐飲每天下午6時起至翌日上午4時59分，除特定處所外，餐飲業務負責人須繼續停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所（或某處所的部分範圍）售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍（視乎屬何種情況而定）
  • 餐飲處所內繼續禁止進行現場表演及跳舞活動，亦須暫停卡拉OK及麻將天九耍樂活動等
  • 繼續維持其他就餐飲處所的規定及限制，包括離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩
  • 繼續關閉酒吧或酒館
  • 除會址、酒店或賓館和理髮店／髮型屋外，所有第599F章下的表列處所必須繼續停止營運，
  • 佩戴口罩
  • 繼續停止所有大型活動，避免羣組聚集

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責任編輯：余思嵐

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