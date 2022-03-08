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【940920】岑珈其扮劉俊謙神還原《二月廿九》　導演透露兩會長之不同

娛樂 17:43 2022/03/08

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ViuTV新劇《940920》的岑珈其神還原《二月廿九》的余家聰。（影片截圖）

ViuTV新劇《940920》昨晚（3月7日）首播，首集尾部甚有驚喜，獲觀眾大讚。

Yeesa（吳海昕飾）甦醒後的第二時空內由岑珈其飾演的「巴西龜」白世繼擔當神聖幾何學會會長，將《二月廿九》內余家聰（劉俊謙飾）跟Yeesa的數幕戲神還原，不論對白、情緒還是節奏感都成功將昔日會長倒模過來。

【940920】一文回顧《二月廿九》重要時刻尋線索　蔡思韵穿越揭劉俊謙家庭秘密

最新影片推介：Jeremy專訪

劇組幾《二月廿九》的場景重新搭建，連服裝、道具都盡量找回相同或相件的物件，令觀眾大讚劇組細心又強勁。

另一焦點則落在岑珈其身上，他模仿劉俊謙的小動作及說話語氣，演技獲讚。

（影片截圖）

觀眾紛紛將二人的演繹作比較，笑言喜感十足並玩找不同：「幾乎一模一樣！」、「Yeesa忍笑忍得很辛苦。」、「沒有比較，沒有傷害。」、「如果巴西龜不說好朋友，而說男朋友一定笑瘋。」

（IG圖片）

監製兼導演羅嘉駿亦陪觀眾玩找不同，並給予線索：

唔知大家有無留意，巴西龜做會長係有錢過余家聰好多架！

佢唔止擺低咗幾紮銀紙畀Yeesa，啲零食仲多到可以倒出嚟添！

務求令Yeesa穿越得舒舒服服，可以輕鬆避過一劫😆

#940920

撰文 : TOPick柴犬出動

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