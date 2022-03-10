Brother「自由印」租打印機月費$199起　自由調配印量對應混合工作模式新常態

近年受到疫情影響，企業的營運模式快速改變，不少企業都需要一個全面的打印解決方案，讓員工在家中、辦公室和在外工作的時候使用，以應付混合工作模式新常態，因而令DaaS（Device as a Service）一站式租用打印機服務愈來愈受歡迎，不論大型企業，還是中小企業、初創公司等都開始轉用，全因此服務可以靈活調配打印量，降低營運開支，又能優化工作流程及提高工作效率。



Brother一反傳統的租機模式，毋須人手按月報錶，加上Brother能夠中央掌握耗材用量及打印機狀況，當監測到耗材快要用完時，Brother 會立刻為企業自動送上補充耗材，減省用家監察及要求補充耗材的時間成本。Brother的「自由印」計劃，一個月費已包括租用打印機、碳粉耗材、上門維修等服務，而且合約期極短，兩年起的合約期內，用家可自由調配印量，以計劃合約期滿才作總結算，如超出合約期內的免費打印量才會額外按量收費，方便企業應付文件打印的淡旺季需求，相比市場上傳統按月收費及簽至少五年的租機合約更勝一籌，為業務帶來更大方便！



「自由印」月費 低至199元起



Brother「自由印 ‧ 一費無憂」計劃的月費低至 $199 起，讓客戶以低廉的價錢享用最新的打印設備，例如 A4 黑白鐳射打印機 HLL6200DW，提供雙面打印，打印速度高達每分鐘 50 頁。如企業需要打印大尺寸文件，亦可選擇 Brother 簡易充墨式（Refill Ink Tank）A3多功能彩色打印機MFCT4500DW，此機可打印細緻且彩色鮮明的圖像，是印製報表、圖則的最佳選擇。Brother 「自由印」計劃提供不同印量的打印機供企業選擇，因應實際需要為企業選擇最合適的打印方案。

▲ Brother 簡易充墨式（Refill Ink Tank）A3多功能彩色打印機MFCT4500DW

▲ 「自由印 ‧ 一費無憂」計劃提供多款打印機供企業選擇。

混合工作模式 完美打印方案



「自由印 ‧ 一費無憂」計劃獲得不同業務包括物流、診所、教育中心等經營者認可，是市場上具有高成本效益的打印解決方案，能為企業提升生產力優勢。受疫情影響，企業的工作模式不斷變化，不單促使更多人遙距工作，疫症爆發更迫使企業重新評估辦公環境的健康和安全，包括多人共用同一部打印機而產生的防疫風險。



Brother的「自由印」服務就能為混合工作模式提供完美的打印解決方案，將設備有策略地放置於公司或工作環境中最切合員工需要的區域，在新的無邊界辦公環境中為企業提供相應的支援，例如全面遙距安裝及登錄 Brother 遙距 IT 控制台，助用戶簡易設置打印機群及進行管理，大幅減少 IT 員工的管理時間，並增強控制和使用上的透明度。Brother一系列的創新產品和技術解決方案，能夠支援企業應對分散勞動力的挑戰，促進無障礙工作，幫助管理打印機群並給予團隊支援及協助，無論員工身在何處，都能發揮他們最大的潛力。

▲ 各部門擁有獨立的打印機，以提高工作效率、降低成本及提高環境衛生。

提供五項無憂保證



Brother「自由印」作為企業的強大後盾，除了低至兩年起合約期、彈性每月打印量外，還提供全自動報錶監管、主動管理及補充耗材，以及上門維修五項無憂保證。當中的全自動報錶監管、主動管理及補充耗材為用家帶來不少方便，毋須人手按月報錶，加上Brother附有的機群設備管理工具BRAdmin Professional 4有助掌握耗材用量及打印機狀況，當監測到耗材快要用完時，便會自動安排送上補充耗材。此外，Brother更會在服務期內提供無限次上門維修保養，大大省卻維修成本，用家毋須再在「壞機」時四出求救，專注照顧業務發展。



輕增值流程管理方案



Brother深明客戶需要，更為企業提供額外選購輕增值流程管理方案，例如是進階安全打印（Advanced Secure Print），能夠進一步提升打印文件的安全性及彈性，無需安裝驅動程式便可透過公司內任何一部Brother打印機，並使用具有NFC功能的身份證明卡來啟動文件列印工作，不但能為企業保護重要文件，更有效改善打印流程及提升工作效率。



此外，Brother亦有自訂使用者介面（Custom UI）及條碼應用程式（Barcode Utility）功能。前者可供根據需要自訂個人化的工作流程，如「文件掃描目的地」，只需輕按打印機介面上預設的掃描設定，便可一鍵完成，有效完善用家體驗，提升工作效率及減少錯漏；後者則可即時掃描帶有條碼的批量文檔並作自動化分類，有助節省大量人力物力及減少出錯。

▲ 輕增值流程管理方案內之進階安全打印功能（Advanced Secure Print）特別適合一些經常要跨部門合作及開會的員工，使各部門員工更有效率及安全地打印文件。

訂購優惠及三重賞



想體驗Brother「自由印 ‧ 一費無憂」的優質服務計劃？由即日起至 2022年3月31日訂購計劃，可享有優惠價$348訂購原價$499的簡易充墨式（Refill Ink Tank）A3多功能彩色打印機月費計劃（MFCT4500DW），或以優惠價$358訂購原價$399的A4黑白鐳射多功能打印機月費計劃（MFCL6900DW）！



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優惠3：現有客戶成功推薦一位新企業客戶訂購36個月或以上的計劃，推薦者及新客戶都可各得$200超市現金禮券**



另外更有特別加推優惠：新客戶訂購指定月費計劃加送高達$500超市現金禮券及免一個月月費！

*需訂購標準月費計

**新客戶需訂購$300或以上的月費計劃



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更多關於混合工作模式詳情：https://bit.ly/3vDx2N0



查詢電話：3589 9000

電郵：mpssales@brother.com.hk

（資料由客戶提供）