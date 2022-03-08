【暴動判囚】涉屯門大會堂外參與暴動　青年暴動等3罪成判囚4年

▲ 青年於2019年國慶日於屯門參與暴動，早前於區域法院被裁定罪成，今被判監4年。資料圖片

2019年10.1國慶日當天，屯門大會堂外有數百人集結，期間有3名青年涉衝擊警方防線，被控暴動、非法集結、襲警及管有物品意圖損壞財產等罪。案件早前於區域法院經審訊後，兩人脫罪，餘下1人被裁定暴動等其3項罪名罪成，今（8日）被判監4年。

被告葉浩軒(23歲)，曾任髮型屋學徒，因疫情而被辭退，案發後擔任滑板導師。被告早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動、管有物品意圖摧毀或損壞財產及襲警共3罪成立，同案2人則被裁定非法集結罪不成立，案件今(8日)移師西九龍裁判法院進行判刑。

暫委法官高偉雄於判刑理由書指出，案發時約有逾千人聚集在屯門大會堂外屯門文娛廣場一帶示威，警方於下午於屯門大會堂戒備，20多名身穿黑衣人士以黑色噴漆塗鴉作破壞，有數名人士灑溪錢，並有人在玻璃窗外窺視在大會堂內駐守的警員及拍打玻璃。

及後警方作驅散，約數十名示威者向警方投擲物件，襲擊警員及撥濺液體。首被告舉起手持的棍狀物體快速地衝向警員，最終被制服。法官裁定當天在文娛廣場的非法集結至襲警時演化為暴動，而被告亦參與其中。

暫委法官同意本案並非預先策劃，參與人數約百多人，歷時約10數分鐘。雖然被告並沒有直接帶領或號召其他人參與暴動，但不能忽略其衝向警員的行為，明顯激發了其他在場示威者作出更激進的暴力行為，包括襲擊警員，甚至有人向在場警員及記者撥濺腐蝕性液體致受傷，屯門大會堂及四周設施亦被示威者嚴重破壞，維修費高達逾120萬元。

就被告聲稱案發時為了救助其女友才衝向警員，暫委法官指被告並沒有向感化官披露，故對此說法真實性有保留。法官認為即使被所言屬實，惟其行為跟置法律於不顧，以及以自己方式私下解決問題的人士無異。暫委法官續指當警員與激進示威者對峙時，被告的行為無疑激發了其他示威者對警方使用更進一步及直接的暴力，故不認為被告的解釋構成任何減刑理由，就3項控罪共判監4年。

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記者：林育慧