【SIM實名制】5家持牌電訊商未設電子登記平台　須停止銷售提供或啓動新電話智能卡

▲ （經濟日報資料圖片）

通訊局今日（8日）表示，有5家持牌電訊商就其違反實施電話智能卡實名登記制度的指引及其牌照的相關條件，包括香港優克網絡技術有限公司、Neware Info Technology Limited、Truphone (Hong Kong) Limited、游惠寶國際商務有限公司，及超世代數據有限公司。

局方指，以上5家電訊商未能按照「指引」規定，及時設立電子登記平台。經考慮通訊辦的評估及有關五家電訊商的申述後，通訊局認為該5家電訊商違反「指引」及其牌照的相關條件，要求他們在3星期內完成設立電子登記平台，同時必須於2022年3月1日起停止銷售、提供或啓動任何新電話智能卡。



《電訊（登記用戶識別卡）規例》（第106AI章）（《規例》）指明，由2022年3月1日起所有新發售的上台月費服務及電話儲值卡均須在啓動服務前完成實名登記，而原有的電話儲值卡則須於2023年2月23日或之前完成實名登記。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐