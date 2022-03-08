【快速檢測】打工仔上班前須全家快測呈陰性　一家六口自費檢測包預月花近萬

▲ 有打工仔上班前須全家快測呈陰性，更要自費，一家六口購檢測包費用很多。

本港疫情嚴峻，有不少公司推行在家工作，可是有些企業難實行WFH，為保障員工及他人，公司要求員工在上班當天早上進行快測，呈陰性才可返工，此做法很普遍，然而，卻有網民指出有公司要求員工全家都要快測，重點是需自費購買檢測包，有員工一家六口，使費驚人！

打工仔家人也要快測呈陰性

周日（6日），有名網民在「連登討論區」發帖文，指出有朋友的公司要求每天返工前需要進行快速測試，影相申報做記錄。除了員工之外，連帶同住家人也要快測呈陰性，而問題是公司不會提供快速測試套裝。

公司要求，唔驗唔俾返工，佢一家6個人，每人每日驗一次，一次大約要55蚊，計落要洗成萬蚊⋯⋯

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員工自費數千元檢查

網民紛紛譁然何以連帶家人也要檢測，斥責公司無良，如列出相關的要求就有責任提供檢測包，「唔送點解要驗，咁計法變相減薪」，不少網民難以置信要員工自費萬元去檢查，問及樓主的朋友薪工是否很高，竟然肯自願減薪。

樓主提及朋友公司要求檢測包須指定政府認可的品牌，預計每次快測約$50。不少網民教路可不用花近萬元，可以找一些平價之選。

公司要求指定政府認可幾隻喎，有咁平？邊度有平嘅政府認何快測賣？等我打救佢，唔洗咁慘。

同場加映：快速測試知多啲

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找平價快測省錢

網民提及網上有平價的快測大約$20，以每月返工22天計，一家6口月費$2,640，3千有找。有的網民更指深水埗很多平至$10至$15一套，可不用花近萬元。不過，不管快測包多平價，不少網民認為也應當由公司提供或可申報金額，不應自費。

另一方面，也有網民笑言大可一支快測無限用，影不同角度作「交功課」，甚至一家人只用一支快測⋯⋯樓主有感該公司的政策很無謂，可是他相信朋友不會做走精面的事。

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責任編輯︰王明芳