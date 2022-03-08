【第五波疫情】民建聯倡港府全面動員私院參與抗疫　籲安排梁萬年直接指導抗疫工作

▲ 民建聯立法會議員要求港府全面動員私家醫院全力參與抗疫。（民建聯直播截圖）

本港第五波疫情嚴峻，安老院舍頻現爆發，同時公營醫療系統不勝負荷。民建聯立法會議員要求特區政府全面動員私家醫院全力參與抗疫，有需要時應透過行政或法律手段，要求私家醫院接收確診患者，或協助接收其他患者，以分擔公立醫院的壓力。

該黨衞生事務發言人梁熙指，現時私家醫院予人感覺猶如隔岸觀火，極不理想，若短時間內都未能達致公私營醫院合作，未能分流公營醫院病人，導致重症或者死亡數字繼續上升，認為政府需採取徵用的手段。醫院管理局亦應每星期公布轉介了多少個案至私家醫院。

選委界議員林琳則質疑，特區政府未有用好中央政府派出的支援，要求政府完善本港抗疫工作的「頂層設計」，包括安排內地專家組組長梁萬年及其他內地專家參與更高級別的政府會議，直接參與及指導本港的抗疫工作，決心將專家意見變做實際行動。

議員陳恒鑌認為，政府就著安老院舍的支援需要重新定位、重整策略，並加強向安老院舍及各類院舍提供抗疫物資。他指出，現時政府措施是將確診長者轉往社區隔離設施或醫院接受治療，惟現時確診人數增加，當局策略應調整為將未確診的長者轉移去已凋空的院舍，或一些尚未領取牌照但已萬事俱備的院舍。

另一議員鄭泳舜則指，特區政府有責任理順中央政府供港抗疫物資的派發安排，包括由當局擔當起主要統籌及分派工作，並協調各個地區團隊，包括位於各區的民政事務處，協助分發物資，讓中央供港抗疫物資可以快速有序送到有需要團體及人士手上。

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記者：陳葆琳