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【港大推算】港大料總感染人數為430萬　建議收緊社交距離包括限制外出及全日禁堂食

社會 16:58 2022/03/08

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港大醫學院。(資料圖片)

本港第五波疫情近日有所下降，港大醫學院就本港新冠病毒疫情發展進一步推算研究，指每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預計於4月23日首次降至三位數，即1000人以下，從5月中旬持續穩定在2位數，即100以下；預測截至2022年5月1日，第五波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5008人。截至3月7日全港累計感染人數已達184萬人。醫學院建議再收緊社交距離，包括限制每周出外一次買必需品、僱員在家工作、全日禁堂食等

港大醫學院指由於病毒已經在社區中廣泛擴散，現階段當務之急是減低重症和死亡，港府應同時大規模增加醫管局新冠病床至總數的30%，廣泛應用抗病毒藥物，及快速提高安老院舍中長者的疫苗接種率能夠減低第五波死亡數字約29%。

醫學院表示，大規模增加或改造醫院中的急症內科病床數量，使新冠病人得到適切的救治，避免病情加重。在高險的病人中廣泛應用新型口服抗病毒藥物（例如輝瑞的Paxlovid或默沙東的Molnupiravir），特別是安老院舍長者及殘疾院舍院友，70歲或以上的長者，長期病患，免疫功能有缺陷的病人等。

臨床測試結果顯示，若高風險病人在症狀出現後立刻服用新型口服抗病毒藥物Paxlovid和Molnupiravir，分別可降低入院及死亡風險達90%及30%。廣泛應用抗病毒藥物可以顯著降低新冠入院及死亡數字8至25% (即從5008下降至 3749至4622死亡個案)。

醫學院又指，在第五波疫情的高峰過後，若因抗疫疲勞或過早放鬆社交距離措施至維持晚市堂食，病毒的有效繁殖率將上升55%，疫情將會捲土重來，伴隨而來的是確診和死亡數字的上升。在大部分（95%）高風險人群尚未完成兩針或三針疫苗接種之前，現有的社交距離措施需要維持一段時間。

醫學院認為，港府應進一步收緊社交距離措施7至14天，例如限制每星期只能出外一次購買生活必需品、嚴格實行除緊急工作外所有僱員在家工作、全日禁堂食、限制跨區人口流動等等可能某程度上可以「壓低流行曲線」及減少入院病人，因而減低醫院負擔。但進一步社交距離措施的設計應該參考八達通出行數字，使措施對不同年齡組別的日常活動更有針對性。

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責任編輯：洪芷晴

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