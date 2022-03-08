【提早暑假】星二代提早暑期計劃　梁芷珮Coffee戶外活動單文柔自己教女

▲ 星爸星媽已經想好怎樣跟小朋友放暑假。

由於第五波疫情仍然嚴峻，早前教育局宣布全港學校昨日（7日）起陸續提早放「暑假」，以應對來勢洶洶的疫情，減低病毒傳播的機會。好多家長表示對於小朋友突然提早放暑假感到相當頭痕，有些更表示不明白為什麼已經在家網課，為何還是提早放暑假，Topick記者就用電話訪問了幾位星爸星媽，如何安排子女渡過這個突如其來的假期呢？

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單文柔（Phoebe）與丈夫陳展鵬的女兒陳諾瑤（小豬比）就快3歲。近日疫情嚴重，小豬比只可留在家裏活動，Phoebe每天為女兒安排活動，而且內容十分豐富，Phoebe坦言自己充當了小老師的角色，全靠之前和小豬比一齊上網課，學到老師的教學方法：



現在停課，我做咗小老師，教ABC、唱歌、跳舞、做運動、講故仔、整蛋糕及畫畫等等，Quinta停課之前屋企zoom，陪佢一齊上堂，學到老師點教小朋友。每日Quinta都好充實。另外，知道提早放暑假之後都預備咗好多益智玩具同佢玩！喺屋企又會種小盆栽，好似士多啤梨咁，可以同佢上生態課。

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Christy讓子女學語言

3個子女均讀國際學校的梁芷珮（Christy），笑言小朋友好開心提早放暑假，雖然國際學校要上網課，但就由全日變做半日，現在多了半天可以進行親子活動，放假期間，Christy就會安排看YouTube學不同的語言，她說：



二仔想學日文，細女想學韓文，會俾佢哋睇吓啲卡通片學啲好簡單嘅對話，而二仔仲好鍾意煮嘢食，會安排老公親自教學，星期一、三、五就學語言，二、四就學煮嘢食。

雖然疫情嚴峻，但Christy就說都會安排小朋友到戶外跑步吸收一下維他命D，但會揀清晨等時份避開人群。另外，Christy就說本來希望帶3個小朋友在這個假期返回加拿大探望奶奶，再飛去歐洲拍節目，但因為機位等問題，所以只好擱置。至於大仔，因為已經是中學的最後一年，所以都會提早放假，準備下年讀大學，對他沒有影響。

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Coffee陪仔仔做練習



同樣育有一子「翟伯伯」的Coffee（林芊妤），跟梁芷珮有同樣的想法，覺得不能長時間困住小朋友在家，Coffee說：「會一家三口去行山、踩單車等，不過會做足防疫措施。」她覺得小朋友長期留家，對他的發展不是太好。Coffee又自己充當老師，會跟「伯伯」一起做練習及勞作，她笑言伯伯其實每日都好似放緊暑假，好enjoy每一日：



我仔唔鍾意做功課，可能買啲迷宮、數字、畫畫同埋寫字嘅練習俾佢做，不過佢一定要我喺隔離，我喺隔離同佢一齊，做兩個鐘冇問題，同埋準備了一些發聲書俾佢，佢專注力都幾好。「伯伯」愈來愈「黐身」，自己都想放個「暑假」。

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鄭麗莎覺得親子關係更親密

育有兩仔兩女的「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa）就覺得網課反而更多時間相處，一家人關係比之前更融洽及更親密，但是她同時擔心仔女追不上課業進度，所以暑假期間都會幫他們默書寫字，由於仔女就讀國際學校關係，所以都要繼續上網課，但之後空出來的時間就是進行親子活動：



國際學校都係Zoom，朝早8點上到2點半左右，之後keep住上鋼琴課，都係學術性比較多，親子活動時間多咗很多，補番之前因為剛開學的時候，好少同佢哋分享學校點滴，都發現佢哋進度都比較慢，依家都有默書寫字、練普通話及練跆拳道，佢哋都成日問點解唔出得街，已經個幾月冇出街，佢哋都明白好多細菌，對我嚟講網課比較好啲，可能小朋友都會掛住同學，佢哋鐘意我哋喺佢哋身邊多啲，一家人關係親密咗。

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Bob全權交給太太負責



而育有4子女的星爸林盛斌（Bob），平時工作忙碌，將小朋友暑假活動的重任交給太太負責，不需要他操心，他笑言小朋友放暑假都是開心的，因為不用早起床：



暫時都未特別去諗點樣安排佢哋呢一個咁特別嘅暑假生活，咁我諗媽咪會安排少少嘢畀佢哋做嘅，未必一定係練習，可能會係一啲小活動同小遊戲，呢啲我太太好好安排，唔需要我操心。其實呢段時間佢哋都要上學校嘅視像堂，完咗之後佢哋都係自由活動，有時畫畫，有時做吓勞作，有時佢哋自己玩，當然仲有佢哋好期待嘅睇iPad同睇電視啦，不過就唔會好長時間嘅。我諗只要係放假，佢哋都係會開心嘅，因為又唔使早起身同上視像堂，又唔使做功課，應該都好爽嘅。



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記者:陳麗薇