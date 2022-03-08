【飛虎3壯志英雄劇透】第12集劇情預告　阿軒許森在球場回憶昔日時光

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第11集講到Leo和Renee趁機逃走，Mike卻在此刻現身……

第12集（8/3）

S Team成功逮捕Renee，但仍被狡猾的Leo逃之夭夭。

杜文彬重傷昏迷，但幸無生命危險。

是次一役，S Team大挫瓦干布，令這個恐怖組織失去了Renee和Leo這兩個重要領袖，群龍無首，S Team可謂大獲全勝，軒、樂終於為飛虎一雪前恥，眾隊員亦軍心大振。

Don本欲藉此機會，化解文和Mike之間多年的恩怨，但文卻沒有感謝Mike的幫忙，反而認為Mike干預警方行動，二人再次不歡而散。

杜文彬從昏迷中甦醒，杜以盈見哥哥總算沒事，喜極而泣。她事後親自找到樂，向其道謝。

杜以盈得知樂是警察，對其好感更深一層。

軒再度邀請許森來自己家吃飯，許森盛情難卻。

花叔、霞姨與許森十幾年未見，均是感慨萬千，也揭開許森與軒一家的過往：原來幼年時許森孤苦伶仃，與病弱的外婆相依為命，霞姨和花叔對許森照顧有加，軒、許森一齊長大，感情深厚。

飯後，軒、許森在球場邊回憶昔日時光。

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