【好人好事】免費為公屋確診長者消毒家居　暖心義工助基層：疫情中不孤單

▲ 銀杏館表示希望透過設立「流動愛心家居消毒站」

第5波疫情嚴峻，部分長者染疫後急需救助，卻苦無援手。社企「銀杏館」近日就有義工帶備消毒工具，免費上門為基層人士進行消毒殺菌服務，有受助的確診長者自染疫後遭受歧視，直言「無諗過會有人肯上嚟」，而銀杏館則表示提供相關服務，只是想向基層朋友傳達：「在疫情中你們不是孤單的。」

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社企「銀杏館」日前在Facebook專頁發帖，表示在疫情下感受到人人每日都活在惶恐中，不少確診者居於簡陋的劏房，確診後連基本衛生條件也無法維持，於是銀杏館業務發展經理 Ken Choi決定親身上門，為基層人士免費做全屋消毒殺菌服務，而第一站就是災區之一的油麻地平安大廈，替幾間劏房戶做殺菌消毒：

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除了Ken之外，社工Ray亦一併前往協助支持。銀杏館表示：「想表達的都很簡單，希望基層朋友知道，在疫情中你們不是孤單的，最重要在平安大廈要住得平平安安！」

他們其後亦抵達石硤尾邨，為一些長者進行家居深層消毒工作。當中有長者已確診，在等待支援時感到徬徨失望，看到義工出現都喜出望外。其中一名確診的陳婆婆（化名）表示：

無諗過會有人肯上黎唔收錢幫我間屋消毒咁好，人人都怕左我地…

另一名曾被列為密切接觸者的張伯伯（化名）表示，在隔離期間產生一種「被遺棄」的感覺，不知所措，亦曾連夜失眠，沮喪和孤獨感令他難受不已：

突然間唔出得街，打極都冇人聽嘅熱線，我真係唔知點算......

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義工當天為石硤尾邨4戶長者及互委會進行消毒後，也在一些長者常用的公眾地方和設施噴消毒噴霧，例如扶手、坐椅等殺菌。Ken分享在第5波疫情期間，與大家一起曾經歷失落及無奈，但最後都將疑惑化成力量，幫助弱勢社群：

太多太多人確診，我哋要繼續努力......

銀杏館表示希望透過設立「流動愛心家居消毒站」，令長者安心，而義工下一站將會到西灣河服務有需要人士，獲不少網民留言感謝讚賞：

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責任編輯：羅嘉欣