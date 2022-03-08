【兩會2022】陳曼琪倡設兩地聯合服務平台助中小企　建立主動司法案件通報機制

▲ 港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪。（陳曼琪供相）

全國兩會正於北京舉行，港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪呈交5份建議，包括加強粵港澳大灣區司法服務圈建設，提升香港和內地跨境營商環境，支持香港中小微企等。

陳曼琪建議，設置兩地聯合服務平台，採取「一站式」的運作方式，支持香港中小微企開拓內地市場，解決內地開拓業務的問題，解決制度差異和推進規則對接，包括申領牌照、招聘員工、處理稅務等方面，並適時傳達國家各省市最新的優惠政策，有助香港本地品牌在內地開展業務。

她指出，國家鼓勵香港原有福利政策能夠「越境過河」，如低收入援助、老年津貼及傷殘津貼等，可以放寛留港限制的條件，讓民眾更自由地融入內地生活，建議內地部門主動與香港政府構建平台，共同協作促進港人、港商、港人子弟在內地就讀、就業或創業，提供更完善的生活便利環境。

此外，陳曼琪建議，內地與港澳法院之間建立主動案件通報機制，依托網際網路平台，妥善考慮是否受理案件重復管轄的案件；鼓勵粵港澳三地仲裁機構設立統一的涉外仲裁規則，並且仲裁裁決可以在大灣區三個法域內得到執行。

她又提出，建立香港法律人才選派到粵港澳大灣區法院交流機制，從香港選派符合內地法官任職條件的法律人，例如持有內地法律資格的、或通過粵港澳大灣區司法考試的香港法律執業者，經培訓後，到內地擔任法官或法官助理；加強三地大學法學院合作，培育更多精通兩地法律的優秀復合型法律人才。當局亦應設立粵港澳大灣區法律援助中心、法律及跨專業合作孵化中心，及三地疫情聯防聯控法律協調聯席會議。

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記者：陳葆琳