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【職涯規劃】與港大金融系學生交流　陳浩濂親述棄投行加入政府原因

政治 17:29 2022/03/08

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財庫局局長陳浩濂。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂陳浩濂今與香港大學數十名資產管理及私人銀行課程的同學透過網上交流時，談及香港作為國際金融中心的定位及未來發展方向，陳浩濂指，同學們十分留意金融科技及綠色金融的前景，並問及政府政策如何培育相關人才及支持業界。

陳浩濂表示，為推動綠色金融發展，政府已帶頭參與，至今發行逾70億美元等值綠色債券，最近亦公布了發行零售綠債的細節，提及今年會繼續發行等值約45億美元的綠色債券。他又提到，港府希望支持中小企參與這個潛力極大的市場，因此會將去年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」下申請外部評審費用資助的最低貸款額，由2億元降至1億元。

他亦被問及為何會放棄投資銀行董事總經理的職位，加入政府工作。陳浩濂表示，自己中學時已對公共政策感興趣，在家會與擔任公務員的父親討論政府政策，在學校辯論隊和學生會也會與同學討論時事。至畢業，有賴香港作為亞洲領先金融中心的地位、國家和亞洲經濟的持續增長及包括資金自由進出和簡單低稅制等核心競爭力，讓他能在香港這平台發展金融事業。

陳浩濂續指，現在財庫局的工作推動資本市場、財富管理、資產管理、保險業、會計業等金融業界不同範疇的發展，既滿足其對公共政策的興趣，又能用到他在金融業的經驗，為下一代提供一個更好的平台發展他們的金融事業，十分有意義。

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責任編輯：林曉君

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