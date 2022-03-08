【星二代教育】郭富城4歲女學寫中文字夠端正　讀銅鑼灣名幼稚園全年學費逾9萬

▲ 郭富城4歲大女學寫中文字，被網民讚寫得整齊。

天王郭富城與年輕22年的太太方媛（Moka）於2017年結婚，誕下一對寶貝女4歲的Chantelle（大寶）及快將3歲的Charlotte（二寶），城城平日工作繁忙，由Moka負責全職湊女，並經常陪伴女兒學習。近日Moka就拍下短片分享大寶學寫中文字的情況，被網民讚寫得好整齊。

在短片中，可見大寶正學寫中文字「小牛」，大寶手執鉛筆慢慢寫，字體端正，Moka也留言讚女兒是「認真寫作業的寶」。網民驚訝大寶已經學寫字，並讚揚她可愛、寫得好，「啲字寫得好靚喎」、「寫得很整齊」、「姿勢很正」等。

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請補習老師上門教廣東話英語

城城曾接受訪問表示妻女在家都講普通話，只有他自己一人講廣東話，故趁疫情期間妻女留在家中時，安排了補習老師上門教授廣東話及英語。他讚揚太太陪伴女兒學習之餘，自己也在旁努力學習。

城城與Moka對女兒的教育早有共識，認為女兒仍在幼稚園階段，疫情下停課影響不大，始終健康安全最重要，會安排兩女有其他學習機會，例如畫畫、戶外學習等。

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第五波疫情未爆發前，Moka不時帶女兒去香港各區遊覽打卡，還有去主題公園、動植物公園、農莊探動物等，城城也曾帶女兒去沙灘摸蟹認識大自然，小朋友不愁寂寞。

▲ 城城在大時大節都會陪伴妻女。（IG圖片）

銅鑼灣維多利亞學費全年逾9萬

據悉，大寶正就讀名校銅鑼灣維多利亞幼稚園，同校的星二代有關心妍女兒楊榮心，而星二代校友還包括吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等。

銅鑼灣維多利亞幼稚園已通過認證成為國際文憑（IB）世界學校，總校長孔美琪博士曾接受TOPick訪問時表示，IB可讓幼兒建立探究的學習態度，幫助他們作全面思考，這種態度應從小培養。

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該校現提供兩文三語國際班及雙語國際班，前者以英語、粵語及普通話為教學語言，後者則以英語及普通話為教學語言，為母語是普通話或英語的幼兒而設。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。

根據幼稚園概覽截止2019年9月的資料，銅鑼灣維多利亞幼稚園的全年學費由8.3萬元至逾9萬元不等。

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責任編輯︰王明芳