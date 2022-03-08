【大S再婚】復合至結婚單靠視像接觸　具俊曄與徐熙媛廿多年沒見面

▲ 復合至結婚單靠視像維繫，具俊曄明日終抵台準備大S碰面。

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚的106日後，與24年前的舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄結婚。大S再婚此消息驚爆內地、香港、台灣及韓國娛圈。

而另一樣更勁爆的是，大S與具俊曄復合以來一直只靠電話視像維繫，二人沒真實地見碰面。日前完成韓國婚姻註冊手續的具俊曄，明日（3月9日）飛往台灣，完成隔離後終於能一見嬌妻。

大S與具俊曄在24年前相戀，可惜當時紅遍亞洲的具俊曄被公司棒打鴛鴦，一對相愛的戀人被逼分手。

具俊曄在知道前度與汪小菲離婚後，翻出舊電話，發現大S多年沒改電話，聯絡上對方後重燃愛火，並於今日（3月8日）對外宣布喜訊二人已經結婚。

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愛火立即重燃

具俊曄接受韓國媒體訪問時透露，由於疫情的關係，二人復合以來每日只能靠著視訊通話來見面，從未與對方真實地面對面過。提到當時得知對方離婚，心情很奇怪，於是以想要問候對方的心情打那個約20年前的電話號碼。

聽到大S的聲線後，具俊曄重燃對她的愛火，重新接觸後具俊曄手機不離身，每次跟對方視訊都會展現出他的濃厚愛竟，希望大S能跟他結婚：「熙媛對我來說很重要，在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人。我都50歲了，剩下不多的時間談戀愛，所以就像孩子般闖禍。」

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二人已在韓國完成婚姻註冊，具俊曄才能夠到台灣，他透露自己將於明日早上飛往台灣，在酒店隔離10日後，終於能親眼見到大S和她的子女、家人，兼會在台灣再進行註冊儀式，計劃在台灣逗留兩個月時間，再和大S回到韓國。

具俊曄更肉麻地謂：「她是我的初戀，也會是我最後一段戀情！她是我在年輕時期交往的戀人，現在我們雖然已經中年，但我不是看到她的外貌而愛上她，我愛她的全部。」現年52歲的具俊曄從未結婚，他直言是因為跟大S分手後沒有遇過比她更好的人。

外母不能接受

但有台灣媒體聯絡大S母親徐媽媽，她更直指女兒沒可能跟具俊曄回韓國：「小孩誰照顧？這位韓國人我不認識，熙媛也沒跟我講要結婚，當初她跟汪小菲結婚也沒跟我講，當時我連小菲都沒見過。」

徐媽媽續稱：「這次情況一模一樣，我當然希望女兒能幸福，她年紀大了，還是要有個伴，但現在這個狀況，我真的無言。」