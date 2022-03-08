【枉為人師】代課老師做錯事賴電腦問題刪聊天室對話　成為壞榜樣反抵賴學生欠交功課

▲ 老師若有不當的行為，不單只成為壞榜樣，同時也會減低學生的學習興趣。

老師是學生的模範，但若有不當的行為，不單只成為壞榜樣，同時也會減低學生的學習興趣。疫情期間，由於學生多了在家上網課，家長便有機會當場了解老師與子女的溝通內容及他們的表現。

最近姨甥女的學校來了一位數學代課老師，她的行為值得家長留意。上星期五她給了學生功課，但在網上文件夾卻寫錯了功課頁數，同學們發覺後紛紛留言給老師。姨甥女等到星期日下午仍未見老師回覆，便把功課檔案上傳，並註明了功課頁數。到了星期一，老師對同學們說有很多人沒有交功課，原來她在星期日晚上才開了正確的文件夾，並在聊天室說姨甥女「交錯」了功課，妹妹於是解釋了原因，但老師卻扯開話題，還稱讚姨甥女這份功課做得很好。以為事件就此完結，不料這位老師卻把這次當作欠交功課並記錄在案。

其後班主任要求姨甥女快快交回功課，姨甥女遂解釋原委，並指出代課老師也知情。但這位老師已把所有學生的相關對話刪除，還稱是學生沒有交功課，被揭發原因後，又找藉口解釋是電腦出問題。本來開錯了文件夾只是小事一樁，忘記了更改資料亦然，但最不可取是掩飾錯誤的行為。

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還有一例：上課時老師叫學生把數字「加」起來，但大家卻做錯了，全因聽老師說的是「減」。同學們嘗試解釋，但老師反而嚴厲地指摘他們在搗亂，還堅稱她說的是「加」。老師上課時講錯說話本是難免，也沒有甚麼大不了，為甚麼要逃避及指摘學生呢？

現今的小學生其實已經非常精明及心水清，清楚老師正在做甚麼，碰到以上的情況，他們會不滿或議論紛紛。這時做家長的應要給予輔導，以此作反面教材。

全文刊於《經濟日報》，原題為「壞榜樣」。

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撰文 : 語言及藝術導師 Miss Agnes