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【外展接種】中大醫院與愛多醫療合作營運疫苗接種電動小巴　跨區到校為小學生接種

社會 18:11 2022/03/08

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中大醫院與愛多醫療合作營運疫苗接種電動小巴。(受訪者提供)

本港疫情嚴峻，不少長者和兒童因感染新冠肺炎而離世。香港中文大學醫院、愛多醫療(Adore)與合作夥伴攜手，將由本地團隊獨立研發的電動小巴改裝，成 為新一代可提供疫苗接種服務的「愛多醫療健康車 3.0」。截至本月7 日，愛多醫療新一代健康車已為超過 1300 位市民接種。除預約外，現場亦每日提供數百個即日籌，滿足市民的打針需求。

另外，3 月 8 日上午，「健康車 3.0」為首間參與學校 – 聖公會聖雅各小學 – 超過 100 位師生打針，同日亦來到聖公會幼稚園、聖雅各堂、聖雅各群會展開接種。 全港多間學校踴躍參與愛多「健康車 3.0」的外展接種。至少 21 間小學或幼稚園已預約本月 8 日和 9 日的接種服務。

在創新科技署的資助下，愛多首席工程師李德發先生率領瑞昌汽車團隊與生產力局轄下汽車科技研發中心（APAS 合作，推出零排放可換電池低地台電動車。 但就在技術將要投入市場之際，Omicron 在本港大爆發，確診數字以幾何級數上升，愛多團隊決定將電動小巴改裝為帶有負氣壓功能的「健康車 3.0」，用於新冠疫苗的接種。

愛多醫療指，在是次項目中，中大醫院全程參與「健康車 3.0」的改裝設計，在空間布局設計、 感染控制規格、車內設施等方面給予意見，使改裝的健康車符合醫療標準。同時，中大醫院的醫護團隊亦為提供接種服務的醫護團隊進行專業培訓，確保接種順利和安全。

中大醫院行政總裁馮康醫生表示，本港疫情日趨嚴竣，死亡個案中兒童和長者佔多，因此盡早接種對減低染疫後患上重症和死亡的風險，非常重要。 電動「健康車 3.0」得以快速投入服務，亦有賴政府運輸署等部門迅速安排人手 進行驗車；此外，亞洲保險和 Avo 保險為這開創性項目提供風險管理服務，並於 一日之內辦妥相關車輛的保險手續，促使「健康車 3.0」能在最短時間內獲得牌照，第一時間為香港巿民服務。

他指，「健康車 3.0」從開始設計到落地使用，僅僅用兩周時間。 第三代健康車：可上落輪椅，一天可到多處外展接種 「健康車 3.0」具有三大獨特優勢： 一為機動性強，可迅速跨區到不同地點開展疫苗接種外展服務，大大提升接種效率。第三代「健康車」穩定的低地台設計，可上落輪椅，尤其便利兒童、坐輪椅的長者和行動不便人士。

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