【疫下支援】海洋公園提供網上學習課程　讓學童充實渡過暑假

▲ 海洋公園提供網上學習課程，讓學童充實渡過暑假。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，政府呼籲市民減少外出，教育局宣布提前暑假，中小學及幼稚園因應疫情陸續於3至4月開始放暑假。海洋公園表示，將於3至4月推出一系列網上學習活動，內容結合大自然、環保生活、魔術和感官探索等元素，讓小朋友即使留家抗疫仍可善用暑假時間。

海洋公園表示，在3月11及12日海洋公園教育大使會利用Zoom帶領5至8歲的小朋友參與魔術體驗，專業魔術師將教授小朋友以日常生活的廢物為道具表演戲法，讓他們鍛鍊手部小肌肉，同時喚起他們對這種表演藝術的興趣。

報名連結

另外，「小紅熊 Redd’s Nature Play Party」YouTube 教育頻道，亦陸續推出以「五感尋匙之旅」為主題的全新短片，帶領小朋友透過五感探索大自然，學習不同動物的特性，海洋公園每周亦會於Facebook更新「家中邊玩邊學—小紅熊 Redd’s Nature Play Party ‧ 每周新探索」的建議播放時間表，讓家長可以透過推薦的影片和時間表，安排小朋友的學習計劃。

海洋公園更與信和集團及旗下黃廷方慈善基金合作，為1萬名3至8歲的基層兒童在留家抗疫期間，帶來一系列網上學習活動。為期四星期的課程取材自多媒體互動體驗館「探索號 R」及其工作坊，透過故事及遊戲形式介紹本地物種及動物如何適應環境。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠