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【家族榮耀劇透】第23集劇情預告　展鴻迪羅斯聯手令馬氏陷財困

娛樂 21:32 2022/03/08

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第22集講到迪羅斯催促展鴻行動，展鴻遲疑。

第23集（9/3）

文標熱烈追求昭慈，但昭慈對他沒有感覺。

迪羅斯國際基金受到狙擊，要對馬氏撤資以保留多些現金應付危機，但背後原來是展鴻與迪羅斯聯手打壓馬氏股價。

馬氏陷入財困，難以在限期前注資，此時龍家提議與馬家結為親家…

《家族榮耀》第22集劇情  上一頁

最新影片推介：Jeremy專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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