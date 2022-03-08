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【兩會2022】工作報告強調中央全面管治權　劉兆佳：要確保港府在重大問題上可合作無間

政治 18:35 2022/03/08

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

全國人大委員長栗戰書，今日早上發表工作報告，報告列出人大常委會今年工作，其中包括：健全中央對特區全面管治權的制度、落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，以及完善特區選舉制度等。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，預計中央的具體措施，包括「人大釋法」常態化，並加強對特區行政機關領導和監督，同時修改區域組織的選舉辦法，以及推進《基本法》第23條立法等。

對於上述措施實行的緩急先後，劉兆佳形容很難説清楚。但他指出，香港的選舉制度，基本上已徹底改革，故並非急切要處理的問題；國家安全問題方面，香港在《港區國安法》實施後，已大致迫使內外敵對勢力，使其走向低調或離開香港。

劉兆佳認為，中央反而須確保特區政府，能夠更好提升管治能力、展示更高管治水平，並且在重大問題上，與中央合作無間。

至於為何栗戰書在宣讀報告時，並無讀出有關內容？劉兆佳認為，這並不代表不予以重視，或擔心引起美國和西方國家反彈，強調中共中央已經將有關做法，寫入黨內文件並成為國策。

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責任編輯：胡偉明

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