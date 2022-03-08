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【疫苗接種】天水圍社區會堂舉行「新冠疫苗接種日」　2日共有近4,300名市民接種包括5名百歲人瑞

社會 18:45 2022/03/08

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元朗民政事務處和元朗社區抗疫連線合辦，於剛過去的周日，一連兩日在天水圍社區會堂舉行「新冠疫苗接種日」

疫情在農曆新年後來勢汹汹，不少長者及幼童趕不及打疫苗，元朗民政事務處和元朗社區抗疫連線合辦，於剛過去的周日，一連兩日在天水圍社區會堂舉行「新冠疫苗接種日」，為區內有需要人士安排醫療團隊到場接種疫苗。兩日共有近4,300名市民接種科興疫苗，人數之多在同類活動屬破紀錄，當日逾6成是18歲以下或60歲以上人士，包括5名百歲人瑞。

屯門、元朗的科興疫苗接種中心缺乏，為讓有需要人士毋須跨區接種疫苗，負責今次接種疫苗的醫療團隊劍苗醫療主席黃卓健稱，「收到元朗民政事務處和元朗社區抗疫連線邀請，獲知區內不少長者及18歲以下青少年都希望接種科興疫苗，但預約診所接種困難，故希望為區內人士安排接種日。」

據了解，今次疫苗接種日籌備時間不多，由接受報名至接種日，只有一星期，主辦單位安排很多義工，人手處理活動當日的人潮分流，上下一心，其中元朗民政事務專員胡天祐更安排3至40名職員場協助，即使連同即場排隊接種的市民，出現近300人的人龍，但15分鐘已經可以疏散。

黃卓健稱，一連兩日的「新冠疫苗接種日」活動，每日派出2名醫生、13名護士及8位支援人員，開設11個接種櫃位，由早上九時至晚上八時，午膳時間由支援人員協助，無間斷安排疫苗接種，兩日共為近4,300人接種疫苗，當中約兩成三接種者為18歲以下，四成為60歲以上。他透露，當日不少長者是由家長陪同到場接種疫苗，並讚賞主辦單位在區內安排接種日，免卻他們要帶父母到區外接種，而兩日合共有5位百歲人瑞到場接種疫苗。

其中一百零一歲的繆少顏婆婆和九十三歲的王敏珍婆婆，均由家人陪同到場打針，她們的家人表示，對打針當日的安排非常滿意，坦言農曆年後很難預約打針，故看到有關活動，便安排婆婆打第一針；家人均表示打針後這兩天沒有不適，很高興可以接種第一針，期待稍後可以接種第二針。

黃卓健表示，由於當日不少市民都是接種首針，故他們已預留下月四日再次到天水圍，為已接種首針的市民打第二針，但需要視乎政府全民強檢的安排，才有最終安排。

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責任編輯：洪芷晴

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