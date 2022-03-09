【愛國者治港】港區委員：夏寶龍要求愛國者做到「5個有」　包括有格局、有擔當

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍在京會見港區全國政協委員，主題是培養愛國者治港人才，據委員胡劍江引述，夏寶龍提醒愛國者要做到「5個有」：有格局 、有情懷、有擔當、有本領及有作為。

另一位委員高永文則表示，會上的主流意見認為，最重要是在香港社會培養愛國愛港情懷和格局，面對困難和挑戰時，要有承擔，他以公務員為例，指港英政府時期，過分重視維持公務員的中立性，但他認為如今已不需要強調中立性，尤其是公務員已宣誓擁護基本法、效忠特區政府，應讓他們無後顧之憂地培養愛國情懷、敢於擔當的精神。

據與會者引述，前特首梁振英在發表講話時提到，關鍵要做好精神建設和歷史認識，點名醫管局的職員亦需要加強，認為基於歷史因素，不能低估愛國者治港的難度，關鍵是要有犧牲精神。

另外，高永文又提到，夏寶龍和梁振英均提醒，不要忘記疫情過後還有其他工作要做，要透過準確貫徹一國兩制方針，做到愛國者治港，培養足夠人才，才能讓香港在疫後繼續發展，融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。

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記者：林曉君