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【甲型禽流感】廣西柳州現兩宗H5N6死亡個案　衛生防護中心：密切監察

社會 18:59 2022/03/08

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衛生防護中心正在密切監察內地兩宗甲型流感的個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）指，正密切監察內地新增兩宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。兩宗個案均來自廣西柳州，分別為12歲女子及79歲男子，二人均於去年11月出現病徵病入院治療，在12月初離世。


衛生防護中心指，首宗個案涉及一名居於廣西柳州市的12歲女子，於發病前曾到過活禽市場。她於去年11月17日出現病徵，並於11月20日入院接受治療，其後於12月4日離世。第二宗個案涉及一名居於廣西柳州市的79歲男子，於發病前曾到過活禽市場。他於去年11月18日出現病徵，並於11月22日入院接受治療，其後於12月3日離世。自2014至今，內地衞生當局通報共73宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

衞生防護中心發言人指，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。若從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

發言人續指，在本地衞生防護中心已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。市民應時刻保持個人、手部、食物和環境衞生，並在處理家禽時留意以下建議：
　　

  • 避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便；
  • 購買活雞時，切勿觸摸活雞和雞糞，切勿吹其尾部。洗淨沾有糞便的蛋，用洗滌劑輔助清洗，並立刻烹煮和進食。接觸雞及雞蛋後，應用梘液和清水徹底洗手；
  • 蛋要徹底煮熟，直至蛋黃及蛋白凝固，切勿食用生蛋或有生蛋的醬料。徹底煮熟家禽。如仍有粉紅色肉汁流出，或骨髓仍呈鮮紅，應重新烹煮家禽至完全熟透；
  • 經常洗手，尤其在觸摸口、鼻或眼前、處理食物或進食前、如廁後、觸摸公共物件如電梯扶手、升降機按鈕或門柄後，或當手被呼吸道分泌物染污時，如咳嗽或打噴嚏後；及
  • 若有發燒或呼吸道感染病徵、要前往醫院或診所、要照顧有發燒或呼吸道病徵的病人，均應戴上口罩。

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記者：袁澍

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