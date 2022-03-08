【兩會2022】譚耀宗：國家安全法律和執行機制屬中央事權　完善選舉制度細節或計劃中

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

全國人大委員長栗戰書，今日早上發表工作報告，報告列出人大常委會今年工作，其中包括：健全中央對特區全面管治權的制度、落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，以及完善特區選舉制度等。

全國人大常委譚耀宗認為，國家安全法律和執行機制，均屬於中央事權，有需要時會進行法例工作，目前未有具體內容。他又相信，可能有些事情仍在研究當中，若需要人大常委會進行立法，屆時便會處理。

對於工作報告亦提到，今年要「完善特區選舉制度」，是否意味將會修改區議會選舉制度？全國人大常委譚耀宗回應時指，報告內容包含未來一年工作計劃，未有提及具體內容或相關細節，認為可能尚在計劃之中。

至於栗戰書未有讀出報告全文，譚耀宗表示，由於報告篇幅甚長，在疫情下要壓縮開會時間，相信栗戰書是選擇讀出較為重點的內容，而非全份報告逐句宣讀。但他強調，與人大常委會的做法一樣，人大代表同樣可取得報告全文。

港區人大代表葉國謙亦認為，完全感覺不到是故意避開有關內容，又指由於今早會議時間限制，故在宣讀時只能作取捨。

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責任編輯：胡偉明