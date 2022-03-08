【冒充新鮮肉】食環檢獲520斤懷疑冒充冰鮮肉及冷藏肉　荃灣、大埔兩店舖持牌人或被檢控

▲ 食環署向荃灣川龍街一間懷疑以冰鮮肉或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。（政府新聞處圖片）

食物環境衞生署一直致力打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，今日（8日）在大埔區及荃灣區向懷疑以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。大埔及荃灣兩間持牌新鮮糧食店共被檢獲520公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，若有足夠證據，署方將提出檢控。



食環署指出，行動中食環署人員在兩間分別位於大埔大榮里及荃灣川龍街的持牌新鮮糧食店，共檢獲逾520公斤懷疑冰鮮肉及冷藏肉，已即時封存作進一步調查。食環署亦已抽取豬肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。該兩名店鋪持牌人涉嫌把冰鮮肉或冷藏肉作新鮮肉陳列及出售而違反持牌條件，食環署正展開程序取消該兩間新鮮糧食店的牌照。食環署人員亦就設備不潔，向其中一間新鮮糧食店負責人提出檢控。



食環署發言人說，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。



發言人補充：任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。如發現有異常情況，食環署會即時作出調查及採取執法行動。此外，食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。發言人強調，食環署十分關注冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，會致力採取嚴厲執法行動，打擊有關店鋪違規行為。

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記者：袁澍