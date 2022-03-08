【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡

▲ 海洋公園現時關閉。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港的主題公園被迫關門數月。今日網上流傳一組圖片，指海洋公園的專業外展團隊可以提供外展服務，從園藝、清潔、維修、汽車機油更換都包辦。TOPick記者以客戶身分查詢，對方指所有人均是海洋公園的員工，希望拓寬此業務維持「收支平衡」。

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該名「職員」表示，清潔服務包括抗疫消毒，地毯清潔護理、地板打蠟、深層次清潔及一般清潔，團隊擁有專業消毒及清潔管理經驗，全港均上門服務，免費報價。而疫情之下，不少大廈被列入強檢名單，外展團隊亦無懼受感染風險，亦可提供上門服務。

該名人士指，過往海洋公園的團隊不可以為海洋公園以外的個人、機構提供服務，但去年立法會三讀通過《2021年海洋公園公司（修訂）條例草案》後，團隊可以不再受限。記者查閱資料，立法會在去年8月三讀通過修訂《海洋公園公司條例》，條例賦權海洋公園公司推展公園的未來策略。

TOPick正向海洋公園查詢，等待回覆。

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記者：TOPick港聞組