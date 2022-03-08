【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等

▲ 工貿署動員130人協助圍封強檢，包括政務主任、貿易主任等。（政府新聞處）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）表示，工業貿易署昨日（7日）動員約130名員工，在九龍城啟晴邨悅晴樓執行「受限區域」的「圍封強檢」行動。

工貿署昨日動員部門內的政務主任、貿易主任、文書主任職系人員和外聘合約員工，合共約130人，統籌並執行在悅晴樓指明「受限區域」限制與檢測宣告的相關工作，全方位調動人員投入抗疫。

行動由昨日下午5時開始，至今日晚上約7時完成，涉及超過600個單位。工貿署人員為居民安排登記和接受檢測，向他們提供食物包，並派發快速抗原測試包及由中央政府捐贈的抗疫中成藥，協助居民抗疫。在行動完成後，工貿署人員安排運送初步確診人士到隔離設施。

邱騰華強調，特區政府定必竭盡所能，團結社會各界，全力應對第五波疫情，而商經局及轄下部門會繼續積極參與應對疫情的工作。

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責任編輯：李榮忠