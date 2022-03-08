  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (週二) 21:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】工貿署動員130人協助圍封強檢　包括政務主任、貿易主任等

社會 20:17 2022/03/08

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

工貿署動員130人協助圍封強檢，包括政務主任、貿易主任等。（政府新聞處）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）表示，工業貿易署昨日（7日）動員約130名員工，在九龍城啟晴邨悅晴樓執行「受限區域」的「圍封強檢」行動。

工貿署昨日動員部門內的政務主任、貿易主任、文書主任職系人員和外聘合約員工，合共約130人，統籌並執行在悅晴樓指明「受限區域」限制與檢測宣告的相關工作，全方位調動人員投入抗疫。

行動由昨日下午5時開始，至今日晚上約7時完成，涉及超過600個單位。工貿署人員為居民安排登記和接受檢測，向他們提供食物包，並派發快速抗原測試包及由中央政府捐贈的抗疫中成藥，協助居民抗疫。在行動完成後，工貿署人員安排運送初步確診人士到隔離設施。

邱騰華強調，特區政府定必竭盡所能，團結社會各界，全力應對第五波疫情，而商經局及轄下部門會繼續積極參與應對疫情的工作。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
今日 19:56
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
今日 19:14
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
【甲型禽流感】廣西柳州現兩宗H5N6死亡個案　衛生防護中心：密切監察
今日 18:59
【甲型禽流感】廣西柳州現兩宗H5N6死亡個案　衛生防護中心：密切監察

你可能感興趣

【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
今日 19:56
【疫境求生】海洋公園疑拓外展業務涉上門清潔維修、更換機油　員工：為了收支平衡
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
今日 19:14
【第五波疫情】16間醫院現院內傳播　69名病人經入院篩查或檢測確診
【甲型禽流感】廣西柳州現兩宗H5N6死亡個案　衛生防護中心：密切監察
今日 18:59
【甲型禽流感】廣西柳州現兩宗H5N6死亡個案　衛生防護中心：密切監察
疫情 邱騰華 發展局 工業貿易署 商務及經濟發展局 九龍城 貿易

最高瀏覽

【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
17:55 2022/03/07
【客死異鄉】夫婦避疫2年後首度歐遊　42歲妻感頭痛喉嚨痛7天後離奇身亡
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
18:06 2022/03/07
【免費快測】40萬盒快速測試免費派發　3月11日起登記每人可獲4盒 【內附詳情】
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告
13:50 2022/03/07
【家族榮耀】洛儀得悉生父身份怒不可遏　啟禮知道耀祖死亡原因向甄芯提出警告